La box Comcast XiOne pourrait aussi être Sky Q IP dans lattente

(Pocket-lint) - Comcast a annoncé une petite boîte de streaming aux États-Unis qui pourrait être un signe de ce qui va arriver lors de lévénement "magique" de Sky en octobre .

Le boîtier de streaming sans fil Comcast XiOne est en cours de déploiement aux États-Unis auprès des clients Xfinity Flex. Le même matériel est également utilisé pour le boîtier IP Sky Q en Allemagne et en Italie. Il va de soi, surtout compte tenu du moment de sa sortie aux États-Unis, quil constituera également le cœur du grand service Sky Q sans satellite de Sky UK.

Sky appartient à Comcast, le géant américain ayant surenchéri sur Disney pour le diffuseur et la société de technologie britanniques en 2018. La technologie développée par Sky et dautres marques de Comcast peut donc être partagée entre le groupe.

"Lorsque Sky a rejoint la famille Comcast, nous avons réuni nos ingénieurs pour partager des idées, des feuilles de route, des talents et des technologies pour soutenir nos clients mondiaux. Le lancement de notre nouvel appareil XiOne est le résultat direct de ces efforts et souligne à quel point notre approche de développement collaboratif peut apporter des produits de streaming nouveaux et innovants sur les marchés plus rapidement et plus efficacement », a déclaré Charlie Herrin, président de la technologie de Comcast.

La box XiOne prend en charge le Wi-Fi 6, 4K UHD, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos. Il comprend également la recherche vocale. Fondamentalement, tous les attributs nécessaires pour présenter une expérience Sky Q sur Internet plutôt que sur une antenne parabolique.

Le service de streaming Xfinity Flex TV est gratuit pour tous les abonnés Internet Xfinity aux États-Unis.