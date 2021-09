Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sky organisera un événement de lancement le jeudi 7 octobre où il prévoit de dévoiler quelque chose de "magique".

Pocket-lint sera là, mais il pourrait également être diffusé en ligne, nous espérons donc lhéberger nous-mêmes pour que vous puissiez le regarder de plus près. Nous avons demandé à Sky de confirmer.

Il y a aussi une vidéo teaser disponible maintenant, qui ne révèle pas grand-chose.

Notre supposition ? Nous pensons que ce sera pour le service IP Sky Q tant attendu et très discuté au Royaume-Uni.

Déjà disponible en Allemagne et dans quelques autres territoires Sky (sous des noms différents), Sky Q IP permettra à tous les clients dobtenir lexpérience Sky Q box même sans antenne parabolique.

Il fournira du contenu entièrement via une connexion Internet, mais pourrait toujours permettre la fonctionnalité de la boîte Sky Q , telle que lenregistrement démissions - ils seront simplement stockés dans le cloud plutôt que dans la boîte elle-même.

Lune de nos sources nous a également dit précédemment que le service pourrait tomber sous le coup dun abonnement mensuel unique, mais que des extras pourraient être ajoutés, tels que les flux UHD dans la mesure du possible et Sky Sports. Nous avons été informés que les applications non-Sky seront également disponibles via la boîte IP Sky Q, Netflix, Amazon Prime Video et Disney+ étant des candidats évidents.

Cest une expérience Sky Q complète, en gros.

Les choses semblent certainement avoir progressé depuis que nous avons parlé au chef de produit du groupe de lentreprise, Fraser Stirling, en juillet 2020. Ensuite, il a laissé entendre que les plans pour une version diffusée sur Internet de Sky Q étaient en bas de la liste des priorités : Jy travaille, [mais] je serai honnête à 100 %, cest une chose très puissante davoir une plate-forme hybride comme nous le faisons », a-t-il déclaré, se référant au satellite et au système de transmission de données de la boîte Sky Q conventionnelle.

On dirait que les plans ont encore été accélérés.