Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sky a annoncé quelques nouvelles fonctionnalités pour Sky Q et lapplication Sky Go qui laccompagne.

Les ajouts à Sky Q sont tous centrés sur la voix. Vous pouvez désormais basculer entre les applications à laide de commandes via la télécommande vocale - vous navez plus besoin de revenir à lécran daccueil de Sky Q pour démarrer une autre application.

Par exemple, si vous écoutez de la musique sur Spotify mais que vous souhaitez plutôt regarder quelque chose sur Netflix, dites simplement « Netflix » dans la télécommande.

Vous pouvez également maintenant quitter une application et revenir à lécran daccueil en disant simplement « accueil » ; ou dans une chaîne de télévision, en disant "watch 409" pour Sky Sports (ou une autre station préférée).

Tout en regardant la télévision en direct, vous pouvez désormais enregistrer le reste dun épisode ou dun film en disant simplement « enregistrer » ou « enregistrer ceci » dans la télécommande.

Une nouvelle page de collection pour le contenu audio descriptif a également été créée. Cest également accessible via la commande vocale.

Lapplication Sky Go iOS dispose désormais de Sky Sports Recap pour rattraper son retard lors des matchs Premier et EFL en direct. Il arrive également bientôt sur les appareils Android.

Sky a également ajouté la possibilité de sauter les publicités sur Sky Go, et tout le monde peut désormais télécharger la télévision sur lapplication Sky Go pour la regarder sans connexion Internet, pas seulement les abonnés Sky Go Extra et Sky Q Multiscreen.

Enfin, le contenu de Sky Go peut désormais être regardé sur deux appareils à la fois. Les clients Sky Go Extra et Sky Q Multiscreen peuvent toujours diffuser jusquà quatre simultanément.

Les nouvelles fonctionnalités se déploient maintenant.