Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe plusieurs services de streaming disponibles aux États -Unis qui ne sont pas disponibles au Royaume-Uni et en Europe en raison daccords de licence préexistants et dautres obstacles. Mais, à partir de 2022, vous pouvez rayer Paramount+ de cette liste.

ViacomCBS a signé un accord avec Sky pour lancer Paramount+ au Royaume-Uni, en Autriche, en Allemagne, en Irlande, en Italie et en Suisse lannée prochaine. Bien que les détails sur les prix et les éventuelles différences de contenu naient pas encore été annoncés, le duo a révélé comment vous pourrez accéder à Paramount +.

Dans le cadre de leur accord, le service de streaming de ViacomCBS sera disponible sur les plateformes Sky (et Sky continuera de diffuser les chaînes de télévision payante ViacomCBS telles que Comedy Central). Un abonnement direct à Paramount + - ainsi que divers forfaits - fait partie du plan, bien que les détails soient minces maintenant. Les abonnés de Sky Cinema obtiendront Paramount + sans frais supplémentaires, apparemment, mais les autres clients de Sky devront lajouter à leurs comptes.

Gardez à lesprit que Paramount+ est déjà disponible aux États-Unis, en Australie, en Hongrie, en Russie et au Moyen-Orient. Mais venir en Europe est évidemment une expansion majeure du marché, qui pourrait faire de Paramount+ un concurrent de plus de Disney+, Netflix ou Prime Video. Peut-être le mot clé là-bas.

Paramount+ est une nouvelle image de CBS All Access, un service dabonnement à la télévision en direct lancé par CBS en 2014. Il propose des propriétés du réseau combiné ViacomCBS, notamment Paramount, Nickelodeon, MTV, BET et Comedy Central. Pour en savoir plus sur Paramount+, consultez notre guide :