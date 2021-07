Sky retire Sky One avec de nouvelles chaînes Showcase et Max en route

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sky retire Sky One en tant que chaîne en septembre avec de nouvelles chaînes Sky Showcase et Sky Max sur le point de les remplacer.

Sky One a suivi son cours - la maison des Simpsons a ses origines en 1982, des années avant le lancement principal de Sky TV en 1989.

La chaîne sera remplacée par Sky Showcase sur le guide Sky - Sky dit quil sagit de sa nouvelle chaîne phare.

Comme son nom lindique, Showcase sera une chaîne de compilation de ce que Sky a à offrir, ce qui signifie que ce sera le meilleur de chaînes comme Sky Chrime et Sky Nature, mais il comportera également des éléments sélectionnés de Sky Sports et Sky Cinema.

Sky Max sera le "nouveau foyer du divertissement à succès de Sky", y compris Sky Originals comme A Discovery of Witches et COBRA et des divertissements comprenant des panels comme A League of Their Own et le retour de Never Mind The Buzzcocks. Dune certaine manière, Max sera le successeur naturel de Sky One.

Sky change également Sky Comedy afin quil propose plus démissions britanniques ainsi que les séries américaines pour lesquelles il est connu jusquà présent.

"Au cours des 12 derniers mois, nous avons permis aux gens de trouver plus facilement ce quils veulent regarder", a déclaré le directeur général du contenu de Sky, Zai Bennett.

"À partir de septembre, ceux qui recherchent le meilleur de Sky le trouveront en haut de leur guide des programmes sur Sky Showcase, tandis que Sky Max deviendra le nouveau foyer du divertissement à succès."

"Si vous ne savez pas quoi regarder, Sky Showcase organisera certains des faits saillants de notre programmation."

Comme le souligne Variety , Sky ne prévoit aucun chevauchement entre Sky Max et Sky Atlantic, ce dernier étant toujours le foyer des émissions de HBO au Royaume-Uni jusquen 2025. Comme nous lavons déjà souligné, cela signifie que le Royaume-Uni nobtiendra pas HBO Max. avant cette date, car Warner a confirmé quil ne pouvait pas le déployer en raison de laccord.

Cela signifie presque certainement que laccord Sky-Warner ne sera pas renouvelé après cette date, bien que le directeur des programmes de Sky, Jamie Morris, ait déclaré à Variety que "Sky Atlantic concerne le drame pour adultes, nous savons donc quil y en aura toujours un besoin et Je pense que cela restera comme tel quel que soit lavenir."