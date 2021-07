Comment regarder les Lions britanniques et irlandais contre lAfrique du Sud à la télévision et en ligne

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tous les 4 ans, les meilleures équipes anglaises, irlandaises, écossaises et galloises se réunissent pour une tournée spéciale en tant que British & Irish Lions. Lhistoire des Lions remonte à 1888, lorsque la première tournée des Lions britanniques et irlandais sest déroulée en Australie et en Nouvelle-Zélande, jouant 35 matchs au cours de la tournée de 249 jours.

Les choses sont très différentes ces jours-ci, mais les Lions tournent toujours, avec des visites en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud tous les 4 ans. En 2021, la tournée se dirige vers lAfrique du Sud, avec un programme rempli de rubgy.

Voici les matchs et où vous pouvez regarder la tournée des Lions britanniques et irlandais à la télévision.

Les Lions ont disputé leur premier match déchauffement le 26 juin à Murrayfield en Écosse, avant de se rendre en Afrique du Sud et daffronter les Sigma Lions le 3 juillet.

Le dernier match est prévu pour le 7 août.

Voici un aperçu des matchs qui ont été programmés pour la tournée:

26 juin - Lions britanniques et irlandais contre le Japon

3 juillet - Sigma Lions contre les Lions britanniques et irlandais

7 juillet - Cell C Sharks contre les Lions britanniques et irlandais

10 juillet - Vodacom Bulls vs British & Irish Lions - Reporté

- Reporté 10 juillet - Cell C Sharks contre les Lions britanniques et irlandais

14 juillet - Afrique du Sud A vs Lions britanniques et irlandais

17 juillet - DHL Stormers contre les Lions britanniques et irlandais

24 juillet - Afrique du Sud vs Lions britanniques et irlandais

31 juillet - Afrique du Sud vs Lions britanniques et irlandais

07 août - Afrique du Sud vs Lions britanniques et irlandais

Le match initial est un échauffement contre le Japon qui sest joué en Écosse, avant une série de matchs déchauffement en Afrique du Sud.

Les grands matchs test sont ceux qui débuteront le 24 juillet.

Le match déchauffement entre les Lions et le Japon est intégralement diffusé sur Channel 4.

Les temps forts des matchs de la tournée British & Irish Lions sont sur Channel 4 après les matchs, ou sur All 4 pour être diffusés une fois que lémission des temps forts a été diffusée.

Sky Sports détient les droits de diffusion des matchs de la tournée au Royaume-Uni, tandis que ceux des États-Unis pourront regarder les matchs sur Peacock.

Les abonnés Sky ayant accès à Sky Sports pourront regarder sur Sky Sports Action, mais pour ceux qui souhaitent regarder les British & Irish Lions jouer sans abonnement Sky Sports, vous pourrez le faire via Now (anciennement Now TV) .

Désormais, vous aurez besoin dun abonnement Now Sports, qui coûtera 9,99 £ pour la journée, ou 33,99 £ pour le mois 25 £ pendant 3 mois pour diffuser sur votre téléviseur via un appareil pris en charge.

Si vous voulez juste vous mettre dans lesprit des choses, Now sest également associé à Matt Dawson, Francois Louw et Patrick Williams dans une série de défis BBQ vs Braai, ainsi que pour se lancer dans des manigances de rugby. Vous pouvez vous amuser sur les réseaux sociaux de Now Sport , tandis que les recettes sont sur le site Web de Now .