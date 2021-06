Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sex and the City revient pour une série spéciale de retrouvailles, qui abandonne le nom de Sex and the City et obtient le titre "And Just Like That" - lun des dictons classiques de la narratrice Carrie Bradshaw.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain chapitre de Sex and the City, And Just Like That , y compris quand il doit sortir, où vous pourrez le regarder et où rattraper son retard sur les épisodes et films précédents de Sex and the City .

Bien que la série de redémarrage de Sex and the City – Et juste comme ça – ait été confirmée, aucune date officielle na encore été fixée pour sa sortie.

La production devrait commencer à la fin du printemps, selon WarnerMedia .

Lorsque la série de redémarrage de Sex and the City sera publiée, elle sera diffusée sur HBO Max pour ceux aux États-Unis. Le service de streaming respire la nostalgie des années 90, avec Friends: The Reunion ayant été diffusé le 27 mai 2021.

Au Royaume-Uni, HBO Max a un accord de programmation avec Sky , mais laccord ne concerne que les originaux de HBO Max. Cela signifie que Sky devrait probablement conclure un accord séparé pour exécuter And Just Like That, comme cela avait à voir avec Friends: The Reunion. Cela pourrait également signifier quun autre radiodiffuseur pourrait obtenir les droits.

Il y aura 10 épisodes du redémarrage de Sex and the City, And Just Like That. Les épisodes dureront 30 minutes chacun, comme létaient les épisodes originaux de Sex and the City.

Ces 10 épisodes sajouteront aux 94 épisodes répartis sur six saisons de Sex and the City qui ont duré jusquen 2004. Il y a aussi deux films.

Lémission de revival Sex and the City And Just Like That se concentrera sur Carrie, Charlottle et Miranda - Samantha nest pas dedans - naviguant dans la vie et lamitié dans la cinquantaine, 20 ans après avoir fait la même chose dans la trentaine lors de la première six saisons de lémission.

WarnerMedia a déclaré dans un communiqué à propos de lémission: "La nouvelle série Max Original est basée sur le livre" Sex and the City "de Candice Bushnell et la série télévisée originale créée par Darren Star. La série suivra Carrie, Miranda et Charlotte alors quils naviguent sur le chemin de la réalité compliquée de la vie et de lamitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de lamitié dans la cinquantaine."

Concernant labsence de Samantha Jones, TV Line a déclaré que Casey Bloys, responsable du contenu de HBO Max, a déclaré: "[EP Sarah Jessica Parker et King] essaient de raconter une histoire honnête sur le fait dêtre une femme dans la cinquantaine à New York. devraient tous se sentir un peu organiques, et les amis que vous avez à 30 ans, vous nen aurez peut-être pas à 50 ans."

Sarah Aubrey, responsable du contenu original chez HBO Max, a déclaré : "Jai grandi avec ces personnages, et jai hâte de voir comment leur histoire a évolué dans ce nouveau chapitre, avec lhonnêteté, lémotion, lhumour et la ville bien-aimée qui les a toujours définis."

Bien quil ny ait pas encore de bande-annonce officielle, Sarah Jessica Parker a partagé un teaser sur Instagram, bien quil ne révèle pas grand-chose, sauf en disant "lhistoire continue…".

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par SJP (@sarahjessicaparker)

Seule une partie de lhistoire se poursuivra cependant, alors que Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) et Kristin Davis (Charlotte York) ont toutes confirmé quelles reviendraient pour le redémarrage de Sex and the City, Kim Cattrall (Samantha Jones) ne reviendra pas. La rumeur dit que le premier épisode traitera de labsence de Jones.

Chris North (Mr Big) sera cependant de retour, avec le producteur exécutif Michael Patrick King déclarant : "Je suis ravi de travailler à nouveau avec Chris sur And Just Like That… Comment pourrions-nous jamais faire un nouveau chapitre de Sex Et lhistoire de The City sans notre Mr. Big ?".

Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson et Evan Handler sont également confirmés pour reprendre leurs rôles dans la série de retrouvailles en tant quAnthony Marentino, Steve Brady, Stanford Blatch et Harry Goldenblatt, respectivement.

Selon la rumeur, il y aurait aussi plusieurs nouveaux personnages – selon TV Line – et il y a aussi des discussions sur Jennifer Hudson revenant sous le nom de Louise de St Louis. Sara Ramierz jouera également "Che Diaz, un comédien non binaire, queer, stand-up qui héberge un podcast sur lequel Carrie Bradshaw est régulièrement présenté", a annoncé HBO Max.

Casey Bloys, responsable du contenu de HBO Max, avait précédemment déclaré que Sarah Jessica Parker et Michael Patrick King "ne voulaient pas raconter une histoire avec des écrivains entièrement blancs ou une distribution entièrement blanche" car "cela ne reflète pas New York. Alors ils sont très, très conscients de comprendre que New York doit refléter lapparence de New York aujourdhui."

Il y a 94 épisodes sur six saisons de Sex and the City à rattraper si vous voulez vous rafraîchir la mémoire avant la sortie de And Just Like That. Il y a aussi deux films, Sex and the City et Sex and the City 2.

Au Royaume-Uni, vous pouvez diffuser les 94 épisodes de Sex and the City sur Sky On Demand et Now. Si vous navez pas d abonnement Now ou Sky , vous pouvez acheter les six saisons via Apple TV , Amazon Prime Video, Google Play, Rakuten TV ou Chili.

Aux États-Unis, les 94 épisodes sont disponibles pour rattraper son retard via HBO Max, si vous avez un abonnement. Avec un abonnement HBO Max, vous pouvez également accéder à la chaîne HBO via Prime Video.

Pour les films, le premier film nest pas disponible en streaming gratuit au Royaume-Uni. Bien que vous puissiez lacheter ou le louer via Apple TV, Amazon Prime et autres. Sex and the City 2, le film est cependant disponible en streaming sur Netflix .

Aux États-Unis, les deux films sont disponibles sur HBO Max.

Écrit par Britta O'Boyle.