Sky Q ajoute lapplication Peloton à sa gamme de fitness

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peloton a été ajouté à la gamme dapplications de fitness disponibles sur Sky Q.

Lapplication dabonnement payant offre la suite dentraînement de Peloton qui est faisable sans avoir besoin de son vélo dexercice ou tapis roulant connecté.

Il existe des séances dentraînement pour la musculation, le yoga, le cardio, le pilates et plus encore. Ils sont tous disponibles sur demande et sont accompagnés de motivation en temps réel et de listes de lecture organisées par des artistes musicaux. Ils peuvent être filtrés par type de classe, longueur, même genre musical.

Lapplication est livrée avec un essai gratuit de 30 jours et coûte par la suite 12,99 £ par mois. Le plan dabonnement Peloton Digital peut également être utilisé avec des appareils mobiles.

Les membres Peloton existants - que ce soit numérique ou All-Access (le plan premium pour léquipement Peloton) - peuvent se connecter à lapplication Sky Q et commencer immédiatement.

«Nous sommes ravis de déployer lapplication Peloton sur Sky Q. Lapplication Peloton a été lancée en 2018 et nous avons continuellement introduit de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles façons daccéder à notre contenu au fil du temps. Notre dernier lancement sur Sky Q enrichit encore davantage notre contenu accessible », a déclaré le directeur général de Peloton, Kevin Cornils.

En plus de le trouver dans le système de menus, vous pouvez ouvrir lapplication Peloton à laide de la télécommande vocale Sky Q et en disant simplement "Peloton". Vous pouvez également voir toute la gamme des services de fitness Sky Q en disant simplement «fitness».

Écrit par Rik Henderson.