Sky Q présente certaines commandes vocales Line of Duty afin que vous puissiez agir comme si vous faisiez partie dAC-12

(Pocket-lint) - Sky a introduit des commandes vocales spécialement pour les fans de la série Line of Duty de la BBC.

Les commandes elles-mêmes ne font pas grand-chose, car elles vous emmèneront simplement aux derniers épisodes de la série emblématique, mais si vous êtes dans lun des meilleurs drames de flics britanniques de tous les temps, vous serez plutôt désireux de les donner. un aller de toute façon.

Vous pouvez dire ce qui suit dans votre télécommande vocale Sky Q: Qui est H ?, Mère de Dieu, nous faisons notre devoir à la lettre de la loi et maintenant nous aspirons le diesel. Malheureusement, il ny a pas dinclusion de la ligne emblématique du week-end dernier du surintendant Ted Hastings - "Jésus, Marie et Joseph et le petit âne, pouvons-nous simplement déplacer cette chose avant quelle ne nous pousse tout autour du virage sanglant".

La recherche vocale est devenue beaucoup plus une priorité pour Sky Q au cours des deux dernières années et il est maintenant plus facile que jamais de rechercher avec votre voix. Vous pouvez également dire "Que dois-je regarder?" dans votre télécommande vocale Sky Q pour voir les nouveaux épisodes de vos favoris et enregistrements. Vous obtiendrez également des recommandations personnalisées en fonction de votre historique de visionnage et des émissions actuellement en vogue.

La série Line of Duty 6 se termine ce dimanche à 21 heures sur BBC One et BBC iPlayer.

Écrit par Dan Grabham.