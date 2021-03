Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sky déploie actuellement des mises à jour à la fois pour Sky Q et son application Sky Go pour mobile qui ajoutent de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Pour commencer, les boîtes Sky Q bénéficient de lintégration de linterface utilisateur pour Disney + .

Comme avec Netflix, toute la gamme de contenu Disney + apparaîtra désormais tout au long de l expérience Sky Q pour les abonnés au service de streaming. Cela inclut la recherche vocale et textuelle, afin que vous puissiez trouver Disney + et Star sur les émissions et films Disney + sans avoir à accéder à lapplication dédiée.

Une fois cliqué, une émission ou un film souvrira instantanément dans lapplication et sera lu.

Parmi les autres ajouts à Sky Q, citons une nouvelle barre de voix en haut à gauche de lécran (plutôt quen bas, comme auparavant) et de meilleures fonctionnalités daccessibilité. Le guidage vocal a été ajouté pour aider les personnes ayant des troubles de la vue. Il parle à haute voix du système de menus et des noms de contenu pour les aider à naviguer dans le système.

Un mode de contraste élevé a également été ajouté, pour rendre lexpérience plus distincte visuellement. Et, une zone BSL (British Sign Language) a été ajoutée qui regroupe toutes les émissions qui présentent la langue des signes. Cela permet à ceux qui ont des difficultés découte de trouver plus facilement du contenu pertinent au même endroit.

Lapplication Sky Go a été améliorée pour inclure des fonctionnalités dexpérience similaires à celles des boîtes Sky Q. Un rail de surveillance continue permet de reprendre là où vous vous étiez arrêté - sur lapplication ou Sky Q - beaucoup plus facile. Il existe également de nouvelles chaînes Sky et parcourez les rails par catégorie sur lécran daccueil.

Sky Go dispose également de son propre widget iOS à placer sur lécran de votre appareil - disponible via la barre de widgets iOS ou iPadOS. Le widget peut être défini dans de nombreuses tailles et modifié pour afficher les meilleurs choix de Sky pour vous ou pour le contenu que vous avez déjà commencé et que vous pouvez continuer à regarder.

"Aujourdhui marque un autre grand moment pour Sky Q alors que nous déployons de nouvelles fonctionnalités vocales passionnantes", a déclaré Fraser Stirling, chef de produit du groupe Sky.

"Lintégration de Disney + dans la recherche vocale signifie quil est maintenant beaucoup plus facile de trouver plus de ce que vous aimez. Et, lajout du guidage vocal à notre offre daccessibilité solide permet de créer une meilleure expérience pour tous les clients Sky Q."

Écrit par Rik Henderson.