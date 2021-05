Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le drame médical Greys Anatomy nous divertit depuis 16 ans. Dès la minute où Meredith Gray et Derek Shepherd (McDreamy) ont frappé nos écrans dans la journée, ce fut une émission riche en émotions avec de multiples rebondissements pour nous garder tous à regarder année après année.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 17 de Greys Anatomy, y compris comment la regarder, quand elle est au Royaume-Uni et où regarder les saisons précédentes (toutes les 16).

La saison 17 de Greys Anatomy a été créée aux États-Unis le 12 novembre 2020.

Après plusieurs mois dattente, la saison 17 de Greys Anatomy a été diffusée au Royaume-Uni le 7 avril 2021 sur Sky Witness .

Greys Anatomy est disponible sur Sky Witness au Royaume-Uni. Cela a commencé avec un double en-tête, avec les épisodes un et deux, mais cela continue comme une affaire de semaine par semaine, comme Line of Duty , avec un nouvel épisode tombant tous les mercredis à partir du 7 avril, plutôt que toute la saison étant disponible sur Sky On Demand à la fois.

On ne sait pas encore sil y aura une pause en milieu de saison, comme il y en a eu aux États-Unis entre les épisodes six et sept. Sil ny a pas de pause, nous nous attendons à ce que la finale de la saison soit diffusée à la fin du mois de juillet.

Aux États-Unis, Greys Anatomy est diffusé sur ABC. Chaque épisode est ensuite disponible pour être diffusé sur le site Web dABC le lendemain, ainsi que sur Hulu.

Il y a 17 épisodes dans la saison 17 de Greys Anatomy, qui est lune des saisons les plus courtes de lhistoire de la série, seule la première saison en ayant moins et la quatrième saison ayant le même nombre dépisodes.

La première saison comptait neuf épisodes et la quatrième saison en comptait 17, sinon les autres saisons comptent toutes plus de 20 épisodes, ce qui signifie quil y a plus de 350 épisodes dans la saison un à seize. Le paradis de la frénésie.

La saison 17 de Greys Anatomy se concentre sur la pandémie de Covid-19, tout le monde à lhôpital Greys Sloan Memorial devant faire face à la crise, ainsi que le drame continu de leur vie quotidienne, reprenant là où la saison 16 sétait arrêtée.

La saison ramène également certains des membres de la distribution dorigine, notamment Derek Shepherd, alias McDreamy (Patrick Dempsey), Georgy OMalley (TRKnight) et April Kepner (Sarah Drew).

Dans le style classique de Greys Anatomy, il y a aussi une torsion avec un membre de la distribution voyant sa dernière saison de la saison 17. Nous ne vous gâcherons pas cela, mais nous vous suggérons de rester en dehors des comptes de médias sociaux officiels de Greys Anatomy si vous ne le souhaitez pas. pour savoir qui.

La bande-annonce de la saison 17 ne donne pas grand-chose, mais elle montre Teddy et Owen, ainsi quAmelia et Link et leur nouveau bébé. Il y a aussi un récapitulatif de la première partie de la saison 17 sur la chaîne YouTube de TV Glimpse.

Les saisons 1 à 16 de Greys Anatomy sont toutes disponibles sur Amazon Prime Video au Royaume-Uni . Les saisons 1 à 16 sont également disponibles sur Disney + Star .

Aux États-Unis, les saisons 1 à 16 sont toutes disponibles sur Netflix US. Vous pouvez ensuite regarder la saison 17 sur le site Web dABC, ou via Hulu si vous avez raté le départ.

Pour le moment, lavenir de Greys Anatomy semble être un peu incertain. La showrunner Krista Vernoff a déclaré au Hollywood Reporter : «Je prévois une saison et une finale qui pourraient fonctionner comme une finale de saison ou une finale de série.

"Je prévois pour les deux éventualités et cest difficile et ce nest pas idéal. Ce nest pas où jaurais aimé que nous soyons", a déclaré Vernoff.

ABC na pas encore confirmé si lémission de 16 ans se poursuivra, mais si cest le cas, on sattend à ce que le premier épisode de la saison 18 soit diffusé à la fin de 2021.

Écrit par Britta O'Boyle.