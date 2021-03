Comment regarder la Justice League de Zack Snyder et à quoi sattendre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La version tant attendue de Zack Snyder de Justice League est presque arrivée et vous voudrez sans doute savoir comment vous pouvez la voir dès le premier jour.

Cela a pris un certain temps et environ 70 millions de dollars de reprises et de nouvelles modifications, mais Snyder a finalement réalisé sa vision originale.

Voici donc comment vous pouvez le regarder au Royaume-Uni et aux États-Unis à partir de sa date de lancement le jeudi 18 mars 2021, avec un peu dexplication sur la raison pour laquelle il existe en premier lieu.

Sky montrera la coupe de Zack Syder sur Sky Cinema au Royaume-Uni. Cela signifie que les clients Sky Q et Now disposant dun abonnement Sky Cinema pourront le regarder sur lune des nombreuses chaînes ou à la demande.

Il sera disponible à partir du 18 mars 2021.

Le propre service de streaming de Warner, HBO Max , hébergera le film aux États-Unis. Il sera disponible en streaming dans son intégralité à partir du 18 mars 2021.

Quiconque a vu la sortie en salles de 2017 de Justice League sait que, bien quil sagisse dun film daction passable, il ne tient une bougie sur aucun des films Avengers.

Et, même si elle dure 120 minutes, elle semble saccadée à certains endroits, ample à dautres. Bref, il semble quil manque quelque chose et les personnages se sentent souvent sous-explorés et bidimensionnels.

Cela peut principalement être attribué au fait que le réalisateur Snyder a dû quitter le projet à mi-chemin en raison dune tragédie familiale. Il a été remplacé par Joss Whedon (The Avengers, Avengers: Age of Ultron) mais il a ensuite été paralysé par le refus de Warner de changer la date de sortie. Le studio a également exigé quil atteigne deux heures maximum.

Ce ne sont jamais de bonnes conditions pour réaliser la vision dun réalisateur et le résultat final sest certainement senti précipité et incomplet.

Avant larrivée de Whedon, Synder avait créé sa propre coupe du film sans effets ni autres touches de finition. Et, en 2019, certaines des stars du film ont fait campagne pour que cette coupe soit terminée et vue. Une pétition avec plus de 180000 signatures a également été remise à Warner pour exiger la libération de la coupe Synder. Maintenant, en 2021, ça la été.

La nouvelle version est deux fois plus longue que lédition théâtrale - 242 minutes. Mieux vaut vous procurer une très grande cuve de pop-corn.

Il propose également de nombreuses scènes de reshot, de nouveaux personnages et une fin différente. Aucune des images prises par Whedon na été intégrée à la version finale de Synder.

Les critiques, dans lensemble, ont été élogieuses à propos de Justice League de Zack Snyder - un changement marqué pour un film à 40% sur Rotten Tomatoes à l origine. La nouvelle coupe a, jusquà présent, reçu 78% des seuls critiques .

