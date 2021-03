Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sky a réussi un coup dÉtat majeur pour obtenir les droits du Royaume-Uni sur la prochaine coupure de la Ligue de justice par Zack Snyder. Et, plutôt que den faire un film payant premium sur Sky Store, il sera disponible pour tous les abonnés Sky Cinema sur Sky Q et Now TV .

Il entrera en service le 18 mars 2021.

La nouvelle version très médiatisée du film sera disponible sur HBO Max aux États-Unis - bien quune partie ait déjà été montrée accidentellement à la place du nouveau film de Tom et Jerry. Sky a un accord dexclusivité de longue date avec HBO de Warner, qui se traduit par des émissions comme Game of Thrones et Westworld sur Sky Atlantic, ce qui la clairement aidé à sécuriser le "Snyder Cut".

Justice League a été initialement publié en 2017 pour une réponse critique mitigée. Cependant, son directeur, Zack Snyder, aurait été mécontent du montage théâtral. Il a décidé quil voulait faire une coupe de réalisateur du film, qui est la nouvelle version à venir la semaine prochaine.

Environ 70 millions de dollars ont été dépensés pour la «restauration», y compris le nouveau matériel, les effets spéciaux et la partition musicale.

Assurez-vous de réserver un week-end pour le regarder car le film fini a une durée de 242 minutes.

Écrit par Rik Henderson.