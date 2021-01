Les clients VIP de Sky UK bénéficient de cadeaux de verrouillage, y compris un accès gratuit à Fiit, des films hebdomadaires et des cours à domicile

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sky UK a introduit un tas de cadeaux de verrouillage pour les clients Sky VIP qui restent libres dadhérer. Individuellement, les éléments ne changent pas la donne, mais tout cela constitue un bel ensemble dextras.

Tout dabord, il y a un pass de 30 jours pour lapplication Fiit afin que vous puissiez vous entraîner à la maison. Ensuite, vous avez accès à une sélection organisée de vidéos éducatives via lapplication Highbrow. Il y a un accès gratuit et illimité sur Sky Q jusquau 31 mars et les vidéos sont disponibles jusquà 11 ans.

Sky produit également un film Sky Original disponible tous les lundis soirs de Sky Cinema, y compris des projections spéciales de Final Score (1er février à 21h), Monster Family (8 février à 18h) et Four Kids and IT (15 février à 18h). Ceux-ci seront disponibles sur Sky One et chaque film sera répété le week-end suivant.

Et, comme nous lavons déjà signalé , il y a un an daccès gratuit au service de streaming Discovery +.

Enfin, il y a aussi un atelier de création de modèles Aardman Morph plus un quiz sur le thème de Harry Potter pour quand les choses se gâtent un peu.

Vous pouvez rejoindre Sky VIP via lapplication My Sky si vous nêtes pas déjà membre. Les nouveaux clients Sky sont automatiquement inscrits, vous navez donc rien à faire si vous avez récemment rejoint Sky.

Écrit par Dan Grabham.