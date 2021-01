Sky Q obtient BBC Sounds, poursuivant lexpansion rapide de lapplication

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sky a poursuivi son expansion rapide des applications prises en charge sur Sky Q en ajoutant BBC Sounds.

Lapplication de streaming audio est gratuite et offre une vaste collection de podcasts, démissions de radio et de mixages musicaux. Il est disponible sur plusieurs plates-formes, y compris mobile, et est désormais accessible via la section Applications de lexpérience utilisateur Sky Q. Vous aurez besoin dun compte BBC gratuit pour vous connecter.

Les propriétaires de Sky Q peuvent également utiliser leurs télécommandes vocales pour ouvrir lapplication BBC Sounds - il suffit de dire «Lancer BBC Sounds» dans la télécommande en appuyant sur le bouton vocal.

«En 2020, nous avons apporté une gamme dapplications à Sky Q, notamment Disney +, Discovery + et Amazon Prime Video, je suis donc ravi de lancer la nouvelle année en ajoutant la brillante application BBC Sounds au mix Sky Q», a déclaré le chef de Sky. directeur commercial, Patrick Behar.

«Nous connaissons la valeur que nos clients accordent au contenu de la BBC, cest donc formidable quils puissent accéder au meilleur de la musique, de la radio et des podcasts aux côtés de leur téléviseur préféré, en un seul endroit, facilement.

Sky Q propose désormais une sélection saine dapplications et de services disponibles sur la plate-forme, notamment Netflix et Disney + et Amazon Prime Video. Certains proposent un streaming 4K HDR.

Écrit par Rik Henderson.