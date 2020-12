Amazon Prime Video arrive enfin sur Sky Q - et Now TV arrive également sur Fire TV

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sky et Amazon ont signé un accord qui verra Amazon Prime commencer à se déployer sur les boîtes Sky Q à partir daujourdhui. Réciproquement, lapplication Skys Now TV apparaîtra également sur les appareils Fire TV à partir daujourdhui.

Les deux applications étaient attendues depuis longtemps.En effet, léquipe de Pocket-lint na discuté que récemment du fait que le manque de Prime Video était négatif en termes dambition de Sky Q dêtre une destination de télévision unique.

Laccord est paneuropéen, donc Prime Video sera disponible sur les appareils Sky Q au Royaume-Uni, en Irlande, en Italie et en Allemagne à partir daujourdhui, sur les appareils Sky Ticket (léquivalent allemand de Now TV), sur les appareils Now TV au Royaume-Uni, en Irlande et en Italie et le service de vidéo sur IP Sky X en Autriche.

"Les clients de Sky Q reçoivent cette année un cadeau de Noël sur leurs boîtes sous la forme dAmazon Prime Video", a déclaré Stephen van Rooyen, chef de Sky. "Les émissions télévisées Amazon Prime Video, les films et bien plus encore seront placés aux côtés de Sky Originals et Netflix, ainsi que dapplications comme Disney +, BBC iPlayer, Fiit et bien plus encore. Cela vous permettra daccéder encore plus facilement à tout ce que vous aimez, en un seul endroit . "

Désormais, la télévision sera déployée aujourdhui au Royaume-Uni sur les Fire TV Sticks de la génération actuelle, notamment Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick (3e et 4e générations) et Fire TV Stick 4K. Dautres appareils seront pris en charge à partir de début 2021, date à laquelle lapplication sera également lancée en Irlande, en Allemagne (Sky Ticket) ainsi quen Italie, en plus du Royaume-Uni.

«Il est encore plus facile pour les clients de profiter du meilleur divertissement sur les appareils Fire TV», a déclaré Emma Gilmartin, responsable de Fire TV, Europe. «Avec le lancement de Now TV sur nos appareils Fire TV, nous sommes ravis de proposer le Les séries télévisées, les films et les sports les plus connus et primés, le tout dans lexpérience Fire TV facile et intuitive. »

Les deux parties semblent plutôt heureuses de cette annonce, tout comme le vice-président de Prime Video, Jay Marine, qui souligne très bien que lannonce est idéalement chronométrée pour la série annuelle de matches de Premier League de Prime Video .

"Cest le moment idéal pour les clients de Sky de rattraper nos émissions télévisées, films et sports en direct primés Prime Video, y compris les émissions en direct exclusives de Prime Video de plus de 20 matchs de la Premier League anglaise en décembre. De plus, avec le lancement de Now TV sur Fire Télévision - les clients britanniques nont jamais eu mieux quand il sagit de choisir ce quils regardent, quelle que soit la manière dont ils regardent. "

Écrit par Dan Grabham.