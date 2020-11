Lapplication Discovery + est lancée sur Sky Q, gratuite pendant 12 mois

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Discovery + est le nouveau foyer de contenu à la demande de Discovery, désormais disponible au Royaume-Uni.,

Lapplication est disponible sans frais supplémentaires pour les abonnés Sky Q existants pendant 12 mois, bien quil ny ait aucune indication de ce qui se passerait à la fin de cette période - vraisemblablement, elle finira par devenir un complément à votre abonnement existant.

Un contenu original est disponible sur le service - 80 heures de spectacles exclusifs Discovery +, dont Joe Exotic: Tigers, Lies & Cover Up, Chasing Ocean Giants, Salvage Hunters et 90 Day Fiancé. Le service offrira des coffrets et des premières en cours ainsi que tout le contenu que vous pouvez prendre de Discovery, TLC, Quest, Food Network, Animal Planet, DMax, Discovery Science, Discovery History et plus encore.

Pour commencer, vous pouvez dire «obtenir la découverte plus» dans votre télécommande vocale Sky Q ou simplement accéder à lécran de vos applications où il vivra aux côtés de YouTube, BBC iPlayer, Disney +, Netflix, Fiit et autres. Lorsque vous vous inscrivez à Discovery + via Sky, vous devez activer votre compte en ligne via le site Web Discovery et vous connecter avec votre identifiant Sky pour le connecter à un compte Discovery (oui, vous devez créer un autre mot de passe).

Vous pouvez regarder le contenu Discovery + sur toutes vos boîtes Sky Q, y compris les minibox.

Écrit par Dan Grabham.