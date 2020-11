Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le déploiement HDR de Sky se poursuit rapidement avec la confirmation quau moins 40 films Sky Cinema seront disponibles en 4K HDR sur Sky Q à temps pour Noël.

De plus, il sera plus facile de repérer ceux qui sont disponibles avec une technologie à plage dynamique élevée grâce à un nouvel identifiant «HDR» sur la page daccueil de chaque film ou émission de télévision. Il apparaîtra si un boîtier Sky Q est compatible HDR ainsi que le téléviseur.

Les films 4K HDR apparaîtront sur les box Sky Q éligibles à partir du 9 décembre. Les clients ont également besoin dun abonnement à Sky Cinema, bien sûr.

La programmation à venir comprend la trilogie Retour vers le futur, Le Mans 66, les huit films Harry Potter et la première de Bad Boys For Life.

Les nouvelles séries télévisées à venir en HDR incluent la finale de Tin Star, Gangs of London et Tchernobyl.

Sky a également déclaré à Pocket-lint que les futurs films du Sky Store seraient disponibles en HDR et que la couverture sportive sétendrait jusquà la saison 2020/21 de la Premier League.

Dautres ajouts à lexpérience Sky Q incluent la protection contre les intempéries, grâce à laquelle les utilisateurs peuvent continuer à visionner du contenu de rattrapage et à la demande, même sil ny a actuellement aucun signal satellite en raison du mauvais temps. La recherche vocale ajoute de nouvelles commandes, telles que "Que dois-je regarder?" qui affiche une page basée sur vos favoris, les programmes récemment visionnés et les émissions recommandées. De plus, les parents pourront placer des applications individuelles derrière un code PIN pour éviter tout accès inapproprié.

Sky Go sera également peaufiné, avec de nouveaux courts métrages vidéo dans plusieurs sports, notamment le football, la F1, le golf, le cricket et la boxe. Et, il y aura accès aux chaînes de boutons rouges de Sky Sports.

"Nous continuons à ajouter de nouvelles fonctionnalités à Sky Q et Sky Go, avec des mises à jour presque chaque semaine, afin que vos expériences Sky TV continuent de saméliorer", a déclaré Fraser Stirling, directeur produit du groupe Sky.

"Vous pouvez regarder plus de programmes télévisés et de films avec une qualité dimage HDR époustouflante, devenir plus personnel avec la recherche vocale, profiter de plus daction sportive nimporte où avec Sky Go et trouver plus de ce que vous aimez grâce à notre page daccueil simple."

Écrit par Rik Henderson.