Sky Q a maintenant Netflix en HDR, avec la promesse dencore plus de contenu HDR bientôt

(Pocket-lint) - Après une longue attente, Sky a enfin déployé la gamme dynamique élevée ( HDR ) sur des émissions sélectionnées sur sa plate-forme Sky Q et le diffuseur a maintenant annoncé la prise en charge du HDR sur Netflix.

Netflix HDR sera déployé auprès des clients Sky à partir daujourdhui et sera disponible pour tous dici la mi-novembre.

Pour obtenir le HDR sur Sky Q, vous avez besoin dun téléviseur HDR et dun boîtier Sky Q compatible HDR ainsi que dun abonnement compatible Ultra HD. Pour obtenir Netflix en HDR, vous aurez besoin de Netflix Premium.

Sky a commencé à fournir du contenu HDR en mai via Sky Originals - les propres émissions de Sky. Sky dit maintenant quil y aura encore plus de ces émissions au cours des prochains mois, notamment Patrick Melrose et Code 404 ainsi que Sky Nature montre la frontière sauvage de lAmérique et le journal dune abeille en novembre.

HDR est également disponible sur une sélection de films et démissions Disney + en HDR - bien sûr, vous aurez besoin de labonnement Disney + séparé pour cela.

Pour regarder Disney + HDR sur Sky Q, vous aurez besoin dun abonnement Disney +

Sky Cinema devrait commencer à diffuser des films HDR à la fin de lannée. The Secret Garden sera le premier film original de Sky Cinema disponible en HDR, indique la société.

Le sport en HDR arrivera également en 2021 - à commencer probablement par les Jeux olympiques de Tokyo via BBC iPlayer.

