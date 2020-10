Sky Q obtient lapplication Fiit pour vous aider à vous entraîner à la maison

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sky a ajouté lapplication Fiit disponible à ses box UK Sky Q pour aider les clients à sentraîner à la maison.

Fiit propose plus de 600 cours de fitness à la demande et est disponible sur plusieurs plates-formes, y compris Android et iOS. Son ajout à la gamme dapplications Sky Q représente le premier lien avec une plate-forme de télévision britannique.

Les cours Fiit sont chacun créés et dirigés par les 35 formateurs du service et sont disponibles pour parcourir les types de studio - cardio, musculation et rebulance - ou via les entraîneurs individuels.

Le service est disponible par abonnement, au prix de 20 £ par mois, 45 £ pour trois mois ou 120 £ pour une année entière. Cependant, les clients Sky Q peuvent accéder à 24 cours gratuits, tandis que les membres Sky VIP bénéficieront dun abonnement gratuit de 30 jours.

Sky VIP est un service gratuit pour tous les clients Sky .

«Avec Fiit on Sky Q, nous permettons aux gens de profiter plus facilement de leur parcours de remise en forme à la maison. Ce nest que la première expérience de fitness à venir sur la plate-forme, reflétant limportance de Sky Q dans la vie à la maison», a déclaré le groupe de Sky. chef de produit, Fraser Stirling.

"Lexpérience télévisuelle est maintenant bien plus que notre émission ou film préféré, cest la façon dont nous écoutons la musique, léducation, les jeux, la santé et le bien-être, et bien plus encore."

Écrit par Rik Henderson.