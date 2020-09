Les boîtes Sky Q 2TB peuvent désormais également bénéficier dune mise à niveau HDR et coûteront 50 £

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les clients Sky possédant des boîtiers Sky Q de 2 To portant le numéro de modèle 32B0xx peuvent désormais demander une mise à jour vers un modèle HDR.

Le système - introduit après le lancement de son service HDR par Sky - était déjà en place pour les clients qui ne disposaient pas de décodeurs compatibles de 1 To, mais maintenant tous les décodeurs Sky Q non HDR peuvent être échangés.

Il y a cependant quelques mises en garde. Pour commencer, la mise à niveau vous coûtera 50 £ "frais de configuration". Et vous perdrez tous vos enregistrements stockés sur la boîte existante - que vous pouvez lire ici .

Néanmoins, ceux qui cherchent à obtenir la meilleure expérience de leur service Sky Q seront certainement tentés.

Il y a huit émissions ou séries disponibles à regarder en 4K HDR sur Sky maintenant, et deux autres seront publiées ce mois-ci, en septembre. Les points forts incluent la deuxième série entière de Brassic, Save Me Too, et les documentaires sur la nature, Gangs of Lemur Island et Pridelands: Wilderness Reborn.

Vous pouvez voir toutes les émissions de support ici: Toutes les émissions de Sky Q actuellement disponibles en 4K HDR .

Les films Sky Cinema commenceront à adopter le HDR à partir de Noël, tandis que le sport en direct en HDR devrait commencer avec les Jeux olympiques de lannée prochaine.

Sky présentera bientôt HDR à son application et à son service Netflix - il est déjà disponible sur Disney +.

Pour demander une box Sky Q 2TB HDR, rendez-vous à l adresse Web dédiée ici .

Écrit par Rik Henderson.