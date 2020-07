Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sky a commencé à déployer sa "plus grande mise à jour de fonctionnalités" sur Sky Q depuis son lancement en 2016.

Grâce à elle, linterface utilisateur obtient une refonte majeure, chaque émission de télévision reçoit un nouveau "show center", et la découverte de la voix est devenue plus intuitive.

De plus, lapplication Disney + obtient enfin la prise en charge HDR, et même la livraison des mises à jour changera à lavenir.

Voici les principaux changements et nouvelles fonctionnalités que vous pouvez trouver dans la mise à jour des fonctionnalités Sky Q de juillet 2020.

Quest-ce que Sky Q et combien cela coûte-t-il?

Quelles sont les choses intéressantes que votre box Sky Q peut faire maintenant?

Le principal changement esthétique vient de ce que les sternes du ciel ont "élargi la vue". Il se débarrasse essentiellement de la boîte de télévision en direct image dans limage lorsque vous faites défiler sur une zone spécifique, pour vous donner plus de visibilité et donc plus doptions pour que les programmes, jeux ou applications démarrent ensuite.

La barre de menu statique disparaît complètement jusquà ce que vous fassiez à nouveau défiler vers la gauche

Chaque émission télévisée ou film dispose désormais de son propre "show center" où les informations sont plus faciles à trouver, y compris laccès à chaque saison (sil y en a eu plusieurs) et aux différents épisodes, dans un système donglets plus clair.

Toutes les saisons, épisodes, enregistrements, liens à la demande et programmes de diffusion sont réunis pour la première fois sur une seule page.

En plus des nouveaux onglets de navigation, le centre dexposition comprend désormais des boutons intelligents. Ce sont de gros boutons cliquables qui peuvent vous amener au prochain épisode, par exemple, instantanément sans avoir à faire défiler vers le bas et le trouver.

Les boutons sont également contextuels. Par exemple, si vous reprenez lépisode 2 de Brassic, vous deviez vous arrêter à mi-chemin, il dira "Continue S2, ep2". Si vous avez terminé lépisode, il indiquera "Watch S2, ep3".

Les amateurs de sport sont ravis car ils nont plus à parcourir les menus ou lEPG juste pour trouver de laction en direct. Il existe un nouvel emplacement unique pour le sport sous la forme du Centre sportif.

Non seulement il offre une programmation en vedette depuis et au centre - comme le dernier match de Premier League - il a une barre de toutes les différentes chaînes sportives, y compris BT Sports, et ce quelles diffusent actuellement. De cette façon, vous pouvez simplement accéder à la chaîne de votre choix, sans avoir à la rechercher.

En outre, le centre sportif hébergera du contenu provenant dautres services, tels que YouTube, et tirera des données de sources externes, de sorte que vous pouvez vérifier les tablettes de la ligue, par exemple, directement à partir de votre propre expérience Sky Q.

La voix a été considérablement améliorée récemment, Sky Q adoptant un système développé par Comcast depuis de nombreuses années. Cela permet un contrôle plus intuitif quauparavant, les thèmes et les genres étant également compris. Et les résultats de Sky Cinema et Sky Store sont inclus pour la première fois.

Vous pourriez dire, "thrillers avec Tom Cruise", ou "comédies avec Will Ferrell", par exemple. Des thèmes de divertissement seront également ajoutés à une date ultérieure, y compris des choses comme "Halloween" et "Noël".

La voix va être un grand domaine dexpansion, nous a-t-on dit par Sky, et cest lune des raisons pour lesquelles la dernière télécommande vocale met le bouton en avant et au centre (plutôt que sur le côté, comme auparavant).

Disney + obtient enfin le support HDR. Si votre box Sky Q est compatible HDR , avec votre téléviseur, vous pourrez désormais regarder des émissions comme The Mandalorian dans la norme HLG HDR.

De nouveaux contenus HDR arriveront également sur Sky Q dans les prochains mois. Netflix gagnera le HDR dans "les deux prochains mois". Et certains spectacles réalisés en HDR, dont Gangs of London et Brassic, seront ajoutés à la plateforme.

Il y a de lespoir que le football de Premier League sera compatible HDR le plus tôt possible, mais à lheure actuelle, Sky ne sengagera quen 2021 et aux Jeux olympiques pour un sport en direct confirmé dans le format.

Pocket-lint a appris que Sky prévoyait dajouter quatre nouvelles applications à la plate-forme, avec dautres à venir.

Cependant, la société ne veut pas que Sky Q devienne simplement une boutique dapplications. Il ne regarde que les applications qui ajoutent du contenu - vidéo, musique ou jeux - qui augmentent la quantité de divertissement disponible.

Le nouveau logiciel système permet cela, de sorte que de nouvelles applications peuvent être ajoutées régulièrement sans avoir besoin de mises à jour majeures à lavenir.

Un autre grand changement moins visible, mais non moins important, est la façon dont Sky a reconstruit le backend pour permettre des mises à jour plus régulières et plus petites à lavenir.

Jusquà présent, les mises à jour des fonctionnalités étaient déployées une ou deux fois par an et livrées par satellite.

Désormais, avec le nouveau logiciel système, les mises à jour peuvent être de plus petite taille, livrées beaucoup plus fréquemment (voire plus dune fois par mois) et téléchargées sur votre Sky Q box via Internet.

Lentreprise peut être plus agile et dynamique pour vous offrir la meilleure expérience.

Que faire si vous navez pas encore la mise à jour

La mise à jour de juillet 2020 contient de nombreuses autres fonctionnalités plus petites que vous pouvez trouver par vous-même en parcourant linterface utilisateur.

Si vous navez pas encore le nouveau logiciel système, la mise à jour devrait prendre jusquau 12 août 2020 pour atteindre chaque boîte Sky Q au Royaume-Uni. Tous les clients auront le "nouveau look Sky Q" dici cette date.

