En 2017, Sky a révélé son intention dintroduire un moyen dobtenir l expérience Sky Q TV sans antenne parabolique .

Entièrement livrée sur le haut débit, la nouvelle version du service na cessé dapparaître dans les rapports financiers de fin dannée et lors des événements Sky.

Depuis, Sky a même lancé le concept en Autriche (Sky X) et en Italie (Sky via Fibre), mais sest récemment tue sur les plans potentiels du Royaume-Uni.

Pocket-lint a appris que cest parce que ses plans Sky Q uniquement à large bande ont pris un siège arrière - ils sont toujours envisagés en interne, mais le développement sur le principal service satellite Sky Q a pris une plus grande priorité.

"Nous y avons travaillé", nous a expliqué Fraser Stirling, chef de produit du groupe Sky, lors dun briefing sur les nouvelles fonctionnalités de Sky Q en juillet.

"[Mais] je serai honnête à 100%, cest une chose très puissante davoir une plateforme hybride comme nous."

Au lieu de cela, Stirling a révélé quau Royaume-Uni, la fourniture de contenu IP (Internet Protocol) sera plus bénéfique à court terme à la plateforme Sky Q existante de lentreprise.

"Nous allons déplacer de plus en plus de nos services - comme dans la façon dont le produit fonctionne - pour être exploités sur IP", a-t-il ajouté.

"Cela comprendra certaines chaînes. Vous trouverez du contenu linéaire, du contenu VOD et dautres expériences qui seront basées sur IP, avec une épine dorsale vraiment solide: cette partie de livraison hybride, qui est satellite. [Il] jouera un un élément clé de notre avenir pendant un certain temps. "

Certes, la mise à jour de juillet montre déjà des signes sur les avantages de la connectivité Internet pour Sky Q. Plus dapplications arrivent sur la plate-forme, et HDR a été ajouté à Disney +.

De plus, linterface utilisateur a été repensée et améliorée, tandis que les suggestions de contenu ont été affinées dans le backend pour vous aider à trouver plus facilement ce que vous souhaitez regarder en fonction de lheure de la journée.