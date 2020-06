Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sky a commencé à offrir du contenu en HDR aux abonnés Sky Q , mais seuls ceux qui ont une box compatible peuvent le voir.

Vous pouvez vérifier si votre boîtier Sky est compatible dans le tableau pratique ci-dessous. Mais sinon, que faites-vous alors?

Nous vous expliquons ce que vous devez faire si vous disposez dune boîte Sky Q non HDR et que vous souhaitez afficher le contenu dans le nouveau format, ainsi que certains des problèmes et des sacrifices que vous pourriez rencontrer.

Le contenu HDR de Sky nécessite quelques appareils pour être compatible avec le format hybride log gamma (HLG) du HDR: votre téléviseur et le boîtier lui-même.

Vous devez dabord vérifier si votre téléviseur prend en charge HLG. La plupart des téléviseurs 4K HDR modernes le sont, mais il est préférable de vérifier votre numéro de modèle avec les spécifications du fabricant.

Vous avez également besoin dune boîte Sky Q compatible. Voici un tableau pratique de Sky qui montre si le vôtre lest ou non:

Pour vérifier quelle case vous avez, dirigez-vous vers Paramètres> Informations système> Version du matériel dans le menu et vérifiez le numéro de modèle. Il correspondra à lun de ceux répertoriés ci-dessus.

Si vous avez un décodeur compatible, il ny a pas grand-chose dautre à faire ... profitez de votre contenu HDR.

Si votre boîtier nest pas compatible, il devra être remplacé avant de pouvoir profiter des avantages du HDR.

Malheureusement, Sky ne peut pas faire déchanges pour le moment mais pourrait le faire dans les "mois à venir". Une réponse de léquipe daide Sky à un tweet dun client a confirmé que les mises à niveau de la boîte devraient être prises en charge dans un avenir proche.

Merci davoir confirmé cela. Dans les mois à venir, nous pourrons prendre en charge une mise à niveau de la boîte si vous avez une ancienne boîte UHD de 2 To. ^ LM - Sky Help Team (@SkyHelpTeam) 29 mai 2020

Cela peut signifier que vous devrez payer de nouveaux frais dinstallation, car les boîtiers Sky Q ne peuvent pas simplement être échangés par les clients et nécessitent une installation complète. Le prix est actuellement de 20 £ pour les clients existants.

Nous ne savons pas encore sil y aura également des frais supplémentaires. Nous mettrons à jour au fur et à mesure que nous en saurons plus.

Si vous êtes un client Sky + HD et que vous souhaitez passer à Sky Q, des frais uniques de 219 £ sont facturés pour linstallation du matériel.

Il y a une chose très importante dont vous devez vous souvenir avant de mettre à niveau votre Sky Q box: vous ne pourrez pas transférer vos enregistrements et téléchargements. Vos liens de série ne seront pas non plus transférés.

Et, étant donné que vos enregistrements et téléchargements peuvent toujours être disponibles après quils ne sont plus disponibles sur Sky ou que la licence est épuisée, vous avez une décision à prendre. Vos émissions et films stockés sont-ils plus importants pour vous que le HDR ?

À notre avis, cela peut être une bonne chose de faire un rafraîchissement de la vie de vos enregistrements de temps en temps de toute façon. Nous avons plus de 1 To de contenu stocké sur nos boîtiers Sky Q que nous ne verrons jamais. La mise à niveau de la boîte nous donne une occasion idéale de tout recommencer.

Une chose que nous recommandons cependant est de faire une liste des émissions que vous avez normalement sur le lien de série, afin que vous puissiez actualiser les enregistrements chronométrés sur la nouvelle boîte.

Pour découvrir les plus imminents, rendez-vous sur Enregistrements > Gérer > Planifiés . Il ne montrera que les liens de la série pour la prochaine semaine de programmation, mais devrait au moins aider pour le moment.

Pour en savoir plus sur Sky Q HDR et le contenu disponible, consultez notre autre guide pratique: Comment regarder HDR sur Sky Q et vérifier si votre box est compatible .

De plus, Sky lui-même a des détails sur HDR pour son service Sky Q ici .

squirrel_widget_182859