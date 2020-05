Sky Q ajoute des jeux gratuits auxquels vous pouvez jouer avec votre télécommande

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Les clients Sky ont reçu un régal inattendu. Les utilisateurs de Sky Q peuvent désormais accéder à une application PlayWorks sur leurs appareils, qui comprend 20 jeux gratuits pour jouer sur un téléviseur à laide de la télécommande.

PlayWorks fournit généralement des jeux interactifs faciles à jouer pour les plates-formes Smart TV, telles que celles utilisées par Samsung et LG. Maintenant, vous pouvez également jouer à certains de ses jeux sur les boîtes Sky Q.

Les jeux gratuits proposés incluent les classiques Tetris, Solitaire et Mah Jongg, mais des titres plus modernes, tels que Doodle Jump et Crossy Road.

Lapplication est disponible dans la section dédiée des applications de linterface utilisateur de Sky Q, tandis que la commande vocale peut la démarrer instantanément - dites simplement «Ouvrir PlayWorks» en utilisant la fonctionnalité vocale de Sky Q.

Sky ajoutera une série dautres applications au cours des prochains mois. Les applications de fitness, de musique et dapprentissage pourront accéder à partir du système de menus Sky Q sans avoir à changer dappareil.

À lheure actuelle, il propose une sélection dapplications de streaming, notamment Netflix, Disney +, YouTube, Vevo et Spotify.

Lapplication Disney + ajoutera bientôt de la vidéo 4K - durant "lété" - avec la possibilité de visualiser du contenu en HDR actuellement encore prévu pour la fin de 2020 .