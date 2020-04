Vous pouvez désormais vous abonner à Disney + via Sky Q

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sky Q a désormais ajouté la possibilité de sabonner directement à Disney + via la plateforme. Cela vous coûtera toujours le même - 5,99 £ par mois - mais vous pourrez voir les programmes dans linterface du guide des programmes Sky Q comme vous le faites si vous vous abonnez à Netflix ou enregistrez dautres émissions sur votre Sky Box.

Cependant, certaines intégrations plus approfondies telles que la recherche ne sont pas encore disponibles, ajoutant à lécole de pensée que laccord Sky-Disney + na pas été développé sur une longue période de temps, bien que Sky et Disney aient une relation à long terme existante autour dinitiatives telles que Sky Cinema Disney. Le rapprochement a été annoncé pour la première fois le 3 mars.

squirrel_widget_187869

LUltra HD nest pas encore disponible sur le service - cela arrive en été, dit Sky. Une prochaine mise à jour des boîtiers Sky Q permettra cela.

Sky na fait aucune mention du HDR dans sa déclaration, mais il a été longtemps retardé pour la plate-forme Sky Q et on pense actuellement quil apparaîtra plus tard en 2020.

La nouvelle intervient trois semaines après le lancement de Disney + au Royaume-Uni et si vous vous abonnez via Sky, elle est simplement ajoutée à votre facture de la manière habituelle.