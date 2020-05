Comment reprendre vos abonnements Sky Sports et BT Sport

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Au début du verrouillage et en raison de la suspension de la grande majorité des sports en direct, Sky et BT vous ont permis de suspendre vos abonnements Sky Sports et BT Sport.

Lun a interrompu le service tandis que lautre a proposé un crédit de facture pour la durée de lindisponibilité.

Cependant, le sport en direct revient progressivement, avec la Bundesliga footy back sur BT Sport et la Premier League annonçant son retour aux matchs en direct à partir du 17 juin.

Quest-ce que cela signifie pour votre abonnement sportif suspendu?

Nous vous expliquons ce que vous devez faire pour remettre votre sous-marin en service et quand vous devrez payer.

Si vous avez suspendu votre abonnement Sky Sports, vous constaterez quil reprendra automatiquement. Vous navez en fait rien à faire - cela continuera comme dhabitude.

La facturation pour ceux sur Complete Sky Sports, les packs monocanal et les packs deux ou trois canaux reprendra en juin. Cependant, vous naurez à payer aucune couverture avant le 19 juin 2020 (lorsque Sky organise son premier match de Premier League en direct du redémarrage).

Si vous vous abonnez uniquement à Sky Sports F1, vous naurez rien à payer avant le premier Grand Prix en direct de la nouvelle saison. La date na pas encore été annoncée.

Si vous payez pour BT Sport via votre facture Sky, elle continuera également dêtre disponible avec la facturation à partir du 19 juin 2020 - comme avec Sky Sports.

Si vous payez directement BT, que ce soit pour laccès sur Sky, BT TV ou un autre appareil ou service, vous recevrez un autre crédit de facture pour juin à hauteur de 50%. Votre abonnement se poursuivra normalement, vous bénéficiez donc essentiellement dune réduction de moitié pour la durée.

"Avec le retour de la Bundesliga en direct, de lUFC et maintenant de la Premier League en juin, nous pouvons confirmer quen guise de bonne volonté, nous offrirons également aux clients un nouveau crédit de facture correspondant à 50% de leur abonnement mensuel à BT Sport", dit BT dans un communiqué.

Notez également que ceux qui ont demandé leur crédit de facture pour aller à la place auprès des organismes de bienfaisance du NHS recevront également leurs 50 pour cent supplémentaires automatiquement.

Et ceux qui nont pas encore demandé de crédit de facture à BT Sport peuvent toujours le faire pour juin sur bt.com/sportsupport .

Nous attendons toujours les détails officiels de Virgin Media sur la reprise de lun ou lautre service. Cependant, il a également informé les clients en mars que la facturation reprendra automatiquement une fois la couverture revenue.

À lheure actuelle, nous navons pas de date précise pour la reprise des paiements.

En attendant, vous pouvez consulter les détails sur le site Web dédié de Virgin Media ici .