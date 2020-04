Comment suspendre gratuitement vos abonnements Sky Sports et BT Sport

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sky et BT ont introduit un certain nombre de mesures mises en place pour aider les clients en ces temps de turbulences.

Par exemple, les clients de Sky Mobile reçoivent 10 Go de données gratuites dans leurs tirelires en plus de leur allocation habituelle; Sky Go Extra est disponible pour tous les clients TV pour regarder du contenu à la demande sur trois appareils à la fois; et Sky Store proposera à la location des sorties cinéma actuelles, y compris Trolls World Tour à partir du 6 avril .

À lheure actuelle, le service mobile EE de BT propose également un certain nombre dincitations à ses clients.

Cependant, ce qui est peut-être plus important pour les amateurs de sport, cest la possibilité de suspendre un abonnement Sky Sports ou dobtenir un "crédit de facture" de BT Sport alors quil y a très peu de sports en direct.

Étant donné que la grande majorité des événements sportifs en direct ont été reportés ou annulés en raison de lépidémie, vous ne pourrez peut-être pas voir le ou les sports pour lesquels vous avez souscrit un abonnement à Sky Sports et / ou BT Sport.

Par conséquent, Sky vous permet de suspendre votre abonnement payant gratuitement, tandis que BT offre un remboursement jusquà la reprise du service normal.

Et, si vous êtes un client Virgin Media, nous avons également des détails sur la façon de les suspendre également ...

Sky a publié la déclaration suivante sur son site Web:

"Bien que nous nous attendions à ce que la plupart des événements sportifs récemment reportés se poursuivent, si vous souhaitez suspendre votre abonnement sportif dans lintervalle, vous ne serez pas facturé de frais pour le faire ou ne serez tenu à aucune période de préavis. En attendant, nous continuons à fournir un contenu de haute qualité sur lensemble de nos 11 chaînes sportives. "

Vous pouvez donc suspendre votre abonnement gratuitement et cela peut être fait en ligne.

Il vous suffit de visiter le site Web dédié Sky ici et de cliquer sur le bouton "pause maintenant".

Votre abonnement reprendra automatiquement une fois que laction sportive en direct sera à nouveau disponible.

Auparavant, vous pouviez également suspendre votre abonnement par téléphone, mais les services clients de Sky sont naturellement plus occupés que dhabitude et affectés par lépidémie de coronavirus autant que nous. Veuillez donc le faire en ligne si vous le pouvez.

BT propose une initiative légèrement différente pour les abonnés de BT Sport.

Au lieu de suspendre votre abonnement, il vous donnera un crédit de facture pour un mois de BT Sport à ajouter à votre compte une fois que laction en direct aura repris.

Alternativement, vous pouvez choisir de faire don du crédit de ce mois à lappel urgent COVID-19 du NHS Charities Together.

Pour réclamer ou faire don des frais dabonnement du mois, rendez-vous sur le site Web dédié de BT ici .

Bien sûr, le sport peut ne pas recommencer dans un mois, auquel cas BT reverra le processus:

"Nous continuerons à examiner la situation au cours des prochaines semaines et informerons nos clients en conséquence. Nous demandons également aux clients de bien vouloir rester avec nous et de ne pas nous appeler sauf en cas durgence, car nos centres dappels sont confrontés à une pression importante, avec moins de personnes et se concentrent sur le soutien aux plus vulnérables. "

Si vous êtes abonné à Sky Sports ou BT Sport (ou les deux) via Virgin Media, vous pouvez le faire via un formulaire en ligne sur le site Web de VM.

Rendez-vous sur le site dédié de Virgin Media ici .

Votre abonnement suspendu redémarrera automatiquement une fois que laction sportive en direct reprendra:

"Vous pourrez toujours regarder les chaînes que vous avez interrompues, mais vous ne serez pas facturé. Vous navez pas besoin de nous appeler - nous effectuerons ce changement dès que possible, et si nous avons besoin de vous, nous je vais vous contacter.

"Nous redémarrerons automatiquement vos paiements et vous informerons quand cela se produira."