Comment regarder le football de Premier League après son redémarrage

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La Premier League revient, mais il est sûr de dire que cette saison se terminera comme aucune autre. Avec Liverpool bien en avance, la vraie compétition est pour les places en Ligue des Champions et en Ligue Europa ainsi que qui sera relégué bien sûr.

Lorsque cette saison a commencé, la diffusion des jeux était plus compliquée que jamais avec Sky, BT Sport et Amazon partageant les fonctions de diffusion en direct. Les 92 matches restants seront diffusés en direct au Royaume-Uni par ces trois sociétés, avec quatre rencontres en direct sur BBC Sport - la première fois que la BBC aura pu montrer un match de Premier League en direct.

En plus de ces matchs de la BBC, il y aura un grand nombre dautres jeux qui seront gratuits à la diffusion - Sky a déjà annoncé quil en mettra 25 à disposition.

Lobjectif est déloigner les supporters des stades et dempêcher les gens de se rassembler pour regarder.

Bien que la formation des contacts ait repris, la date de redémarrage nest pas garantie à 100%.

Tous les matchs se dérouleront à huis clos pour des raisons évidentes. Il ny aura absolument aucun fan. Le bruit de la foule peut être pompé, bien que nous ne soyons pas sûrs que ce sera le cas à tous les niveaux.

LIFAB (International Football Association Board) est lorganisation responsable des règles du football et a autorisé jusquà cinq remplaçants par match. Cela devrait être ratifié par la Premier League. LIFAB a également autorisé les ligues qui utilisaient le VAR à refuser de lutiliser pour le reste de la saison, mais rien ne suggère que cela se produira avec les matchs de Premier League.

Lambition affichée de la Premier League est de terminer les matches restants avec le statut à domicile et à lextérieur conservé. Cependant, il y a plusieurs jeux - tels que le match potentiel de Liverpool pour le titre - qui semblent se jouer sur un terrain neutre sur les conseils de la police - encore une fois, cest pour empêcher les fans de se rassembler autour du terrain.

La liste actuelle de ces jeux (sous réserve de modifications) est:

Manchester City v Liverpool

Manchester City v Newcastle

Manchester United contre Sheffield United

Newcastle v Liverpool

Everton v Liverpool

Le jeu dans lequel Liverpool pourrait remporter le titre de Premier League

Les heures de coup denvoi prévues au Royaume-Uni pour les matchs en direct seront également différentes des heures traditionnelles. Cela est lié à la nécessité de jouer les appareils dos à dos afin quils puissent tous être affichés.

Les matchs du week-end seront programmés comme suit (toutes les heures BST):

Vendredi 20:00

Samedi 12h30; 15h00; 17h30; 20h00

Dimanche 12:00; 14h00; 16h30; 19h00

Lundi 20h00

Les matchs en milieu de semaine seront programmés comme suit (toutes les heures BST):

Mardi 18h00; 20h00

Mercredi 18h00; 20h00

Jeudi 18h00; 20h00

Nous navons que deux matches confirmés pour linstant - Aston Villa contre Sheffield United et Manchester City contre Arsenal, tous deux reportés en raison de la finale de la Coupe Carabao.

Celles-ci auront lieu le mercredi 17 juin, suivies dun tour complet commençant le vendredi 19 juin. Cette manche comprendra le premier match Sky gratuit - le derby du Merseyside entre Liverpool et Everton.

Les 17 matchs de mercredi sont des «matchs en cours» et cela signifie que les 20 clubs auront disputé 29 matchs avant le premier week-end complet.

Sky reste le siège de la Premier League à la télévision et diffusera 64 des 92 prochains matchs. 25 dentre eux seront en clair, sur la chaîne Pick gratuite de Sky qui est également disponible sur dautres plateformes comme Freeview. Comme mentionné ci-dessus, ces jeux gratuits incluront le derby du Merseyside le premier week-end de retour.

Certains jeux seront disponibles en 4K via Sky Q avec Dolby Atmos sur la chaîne Sky Sports Premier League et, bien sûr, vous pouvez également tout obtenir via les applications Sky Go et Sky Q. Sky Sports est également disponible via Virgin Media. Bien que Sky ait annoncé HDR pour Sky Q , cela ne viendra pas dans les jeux de Premier League dans un certain temps.

Now TV est disponible via des applications sur divers appareils, bien sûr, et vous pouvez utiliser les pass journaliers Now, hebdomadaires ou mensuels pour regarder les chaînes Sky Sports - le pass journalier est à 8,99 £, le pass hebdomadaire à 14,99 £ ou le mois à 33,99 £. Cest génial si vous navez pas encore dabonnement Sky et que vous souhaitez regarder un dimanche daction quelques fois par saison.

Pour la première partie de cette saison, BT diffusait le coup denvoi à 12h30 le samedi sur cette chaîne ainsi que quelques autres rencontres. Il nest actuellement pas clair quels matchs de Premier League il affichera pour le reste de cette saison, mais nous savons quil affichera 20 matchs au total pendant le reste de la saison.

Les émissions sont disponibles en HDR sur les appareils mobiles compatibles - vous pouvez obtenir lapplication sur les téléphones et tablettes ainsi que sur Apple TV, Xbox et PlayStation. Ils seront également disponibles dans Dolby Atmos si vous avez le boîtier TV BT YouView Ultra HD.

Les clients BT Broadband existants peuvent ajouter BT Sport pour 10 £ par mois si vous vous abonnez via Sky ou Virgin Media.

Amazon est entré dans la mêlée cette saison, mais nous ne savons pas encore quels jeux il affichera dans le cadre de la saison redémarrée. Si Sky affiche 64 et BT 20, cela laisse huit jeux - nous ne savons pas si les jeux de la BBC seront exclusifs ou non, de sorte quil reste quatre ou huit des 92 jeux restants pour Amazon à montrer.

Comme précédemment, vous pourrez probablement choisir le jeu que vous voulez et les regarder en replay après.

Cette saison, Virgin Media a lancé un nouveau forfait Bigger + Sports à 65 £ par mois pour les nouveaux clients. Pour cela, vous obtiendrez toutes les chaînes Sky Sports en HD ainsi que BT Sport en HD et 4K Ultra HD.

Comme pendant la première partie de cette saison, chaque diffuseur peut montrer les objectifs et les extraits du jeu en direct au fur et à mesure quils se produisent. Sky présente également des faits saillants étendus sur demande à travers son jeu du jour et son choix de match du samedi soir.

Une fois de plus, la BBC diffusera Football Focus le samedi midi, le Match du jour le samedi soir - généralement à 22h30 et le Match du jour 2 à la même heure un dimanche.

Nous sommes amenés à croire quil y aura des programmes supplémentaires de match du jour pour permettre à plus de fans - qui ne peuvent désormais pas aller aux jeux bien sûr - de rattraper leur retard sur laction, mais nous navons pas de détails à ce sujet pour le moment. Cependant, nous aurions pensé que cela signifierait quil y aurait des éditions régulières en milieu de semaine et à tout autre moment où il y aurait plus de deux jeux.

Sky montrera à nouveau les objectifs dimanche le dimanche matin.

Toute cette saison, Match of the Day a été disponible sur BBC iPlayer plus tôt que précédemment, mais pas aussi tôt que beaucoup le souhaiteraient. Le programme du samedi soir sera disponible à partir de 19 h le dimanche et le match du jour 2 de minuit du dimanche au lundi.

Bien que ce dernier soit sur le point dêtre diffusé, lémission du samedi soir a lieu près de 24 heures plus tard et cest à cause dautres forfaits et émissions phares tels que Skys Goals le dimanche et le super dimanche qui ont le droit dêtre diffusés en premier.