Comment regarder la nouvelle saison de Premier League au Royaume-Uni

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Premier League est de retour, mais cette saison commence comme aucune autre. Cependant, contrairement au redémarrage du football en été, tout le monde a une table rase et il y a de nouvelles équipes et de nouvelles possibilités.

Au début de la saison dernière, la part des matchs diffusés en direct était plus compliquée que jamais avec les droits de partage de Sky, BT Sport et Amazon. Et avec le redémarrage de la Premier League cet été, la BBC a également organisé des matchs en direct.

Les matchs se déroulent toujours à huis clos pour des raisons évidentes. Les 28 matchs de septembre seront diffusés dune manière ou dune autre - similaire à la fin de la saison dernière. Sky et BT en avaient déjà choisi 17 - donc sur les 11 restants, Sky en a six, BT trois et la BBC et Amazon Prime un chacun.

Il y a un certain nombre de jeux qui seront diffusés gratuitement - Sky a déjà annoncé quil en rendrait certains disponibles gratuitement via Pick on Freeview en plus du jeu BBC.

En raison de la promesse dun éventuel retour dune foule - qui est à nouveau mise en doute grâce aux dernières directives du gouvernement - la Premier League a hésité à sengager à promettre que tous les matchs seront diffusés en direct après la fin du mois. Cependant, cest le résultat probable étant donné la situation actuelle avec Covid-19 au Royaume-Uni.

Le but de la diffusion de chaque match est déloigner les supporters des stades et dempêcher les gens de se rassembler pour regarder.

Comme auparavant, lambition déclarée de la Premier League est de terminer les matches restants en préservant le statut à domicile et à lextérieur. Cependant, il y a la possibilité de matches sur terrain neutre bien que cela ne se soit pas produit en été.

Les heures de coup denvoi prévues pour les matchs en direct diffèrent également des heures traditionnelles afin de maximiser les possibilités de diffusion des matchs. Encore une fois, cela nest actuellement prévu que pour la durée de septembre, mais nous verrons.

Les matchs du week-end seront programmés comme suit (toutes les heures BST):

Vendredi 20h00

Samedi 12h30; 15h00; 17:30; 20h00

Dimanche 12h00; 14h00; 16:30; 19h00

Lundi 20h00

Les matchs en milieu de semaine seront programmés comme suit (tous les temps BST):

Mardi 18h00; 20:15

Mercredi 18h00; 20:15

Jeudi 18h00; 20:15

Samedi 12 septembre

12:30 Fulham contre Arsenal (BT Sport)

15h00 Crystal Palace vs Southampton (BT Sport)

17h30 Liverpool vs Leeds United (Sky Sports)

20:00 West Ham United contre Newcastle United (Sky Sports)

Dimanche 13 septembre

14h00 West Bromwich Albion vs Leicester City (Sky Sports)

16h30 Tottenham Hotspur contre Everton (Sky Sports)

Lundi 14 septembre

18:00 Sheffield United contre Wolverhampton Wanderers (Sky Sports)

20:15 Brighton et Hove Albion contre Chelsea (Sky Sports)

Samedi 19 septembre

12:30 Everton contre West Bromwich Albion (BT Sport)

15:00 Leeds United contre Fulham (BT Sport)

17h30 Manchester United contre Crystal Palace (Sky Sports)

20:00 Arsenal contre West Ham United (Sky Sports)

Dimanche 20 septembre

12h00 Southampton vs Tottenham Hotspur (BT Sport)

14:00 Newcastle United contre Brighton et Hove Albion (Sky Sports)

16h30 Chelsea vs Liverpool (Sky Sports)

19:00 Leicester City contre Burnley (BBC Sport)

Lundi 21 septembre

18:00 Aston Villa contre Sheffield United (Sky Sports)

20:15 Wolverhampton Wanderers contre Manchester City (Sky Sports)

Samedi 26 septembre

12h30 Brighton & Hove Albion vs Manchester United (BT Sport)

15h00 Crystal Palace vs Everton (Amazon Prime)

17h30 West Bromwich Albion contre Chelsea (Sky Sports)

20:00 Burnley contre Southampton (Sky Sports)

Dimanche 27 septembre

12h00 Sheffield United contre Leeds United (BT Sport)

14:00 Tottenham Hotspur contre Newcastle United (Sky Sports)

16h30 Manchester City vs Leicester City (Sky Sports)

19:00 West Ham United contre Wolverhampton Wanderers (BT Sport)

Lundi 28 septembre

14:00 Fulham vs Aston Villa (Sky Sports)

20h00 Liverpool vs Arsenal (Sky Sports)

Sky reste le siège de la Premier League à la télévision et diffusera la plupart des matchs à venir. Certains dentre eux seront gratuits, sur la chaîne Pick en clair de Sky qui est également disponible via dautres plates-formes comme Freeview.

Le diffuseur sest associé à EA Sports pour prendre le bruit de la foule du jeu FIFA dEA, il y aura donc un bruit de foule spécifique à léquipe que vous pouvez choisir dentendre (ou non). Cest donc Sky Sports Main Event si vous voulez du bruit de foule et Sky Sports Premier League si vous ne le faites pas.

Malheureusement, si vous regardez en Ultra HD, vous navez pas le choix - cest un bruit obligatoire pour vous. Les jeux Ultra HD sont à nouveau disponibles avec Dolby Atmos.

Sky Sports est également disponible via Virgin Media et BT TV.

Bien que Sky ait annoncé le HDR pour Sky Q , cela ne viendra pas dans les matchs de Premier League avant un certain temps.

Sky a également introduit une autre fonctionnalité appelée Sky Sports Recap, où vous pouvez vous tenir au courant des faits saillants lors des matchs en direct. Chaque jeu aura une chronologie en direct afin que vous puissiez passer à des points particuliers. De plus, Fanzone vous permettra dêtre avec les autres pendant que vous regardez à la télévision. Cependant, en réalité, ce nest pas très différent dêtre sur un appel Zoom en même temps.

squirrel_widget_182859

Now TV est bien sûr disponible via des applications sur divers appareils, et vous pouvez utiliser Now TV, des pass journaliers, hebdomadaires ou mensuels pour regarder les chaînes Sky Sports - le pass journalier est de 8,99 £, le forfait de semaine à 14,99 £ ou mensuel à 33,99 £. Cest génial si vous navez pas encore dabonnement Sky et que vous souhaitez regarder un dimanche daction plusieurs fois par saison.

BT diffusera également de nombreux matchs cette saison, principalement dans la fente du samedi midi. Les téléspectateurs de BT peuvent activer le bruit de foule dynamique pré-enregistré pour rendre latmosphère plus semblable à celle dun stade plein. Ils lancent également un service appelé Watch Together, qui permet aux utilisateurs de lapplication BT Sport de le regarder en écran partagé avec un chat vidéo, afin que des groupes damis puissent - attendre - regarder ensemble.

Les émissions sont disponibles en HDR sur les appareils mobiles compatibles - vous pouvez obtenir lapplication sur les téléphones et les tablettes ainsi que sur Apple TV, Fire TV, Xbox et PlayStation. Ils seront également disponibles en 4K avec Dolby Atmos si vous disposez du boîtier TV BT YouView Ultra HD, et en 360 degrés via lapplication BT Sport pour ceux qui le souhaitent.

Amazon est entré dans la mêlée la saison dernière et présentera à nouveau 22 matchs cette saison sur deux jours - avec un match supplémentaire actuellement prévu pour septembre. Les jeux Amazon auront également loption dune «ambiance de stade» pleine de foule et la disponibilité des temps forts du match. Comme auparavant, vous pourrez regarder les jeux en replay après.

squirrel_widget_237190

Tous les matchs de Prime Video auront également une composition complète davant-match avec des présentateurs et des invités, dont Gabby Logan, Roberto Martinez et Lee Dixon.

Cette saison, Virgin Media a lancé un nouveau forfait Bigger + Sports coûtant 65 £ par mois pour les nouveaux clients. Pour cela, vous obtiendrez toutes les chaînes Sky Sports en HD ainsi que BT Sport en HD et 4K Ultra HD.

Comme pour la saison dernière, chaque diffuseur peut afficher les buts en jeu et les extraits de ses matchs en direct au fur et à mesure quils se déroulent. Sky présente également de nombreux temps forts à la demande dans le cadre de son Jeu du jour et de Match Choice du samedi soir.

Une fois de plus, la BBC diffusera Football Focus le samedi midi, Match du jour le samedi soir - généralement à 22h30 et Match du jour 2 à peu près à la même heure le dimanche.

Il y aura des programmes supplémentaires pour les matchs du jour pour permettre à plus de fans - qui ne peuvent désormais plus assister aux matchs bien sûr - de rattraper leur retard. Il y aura donc des éditions régulières en milieu de semaine et à tout autre moment où il y aura plus de deux matchs.

Sky montrera à nouveau Goals dimanche matin.

Comme la saison dernière, Match of the Day est disponible sur BBC iPlayer plus tôt que précédemment, mais pas aussi tôt que beaucoup le seraient. Le programme du samedi soir est disponible à partir de 19h le dimanche et le match du jour 2 à partir de minuit du dimanche au lundi.

Alors que ce dernier est sur le point dêtre diffusé, lémission du samedi soir est près de 24 heures plus tard et cest à cause dautres packages et émissions de faits saillants tels que Skys Goals le dimanche qui ont le droit dêtre diffusés en premier.

Écrit par Dan Grabham.