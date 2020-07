Sky X: Quand Sky sans plat arrive-t-il au Royaume-Uni?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Sky UK a dabord annoncé son intention de rendre Sky Q disponible sans avoir besoin dune antenne parabolique en 2017. Au lieu dexiger une antenne parabolique, les chaînes seront diffusées via un décodeur via votre connexion haut débit.

Cependant, malgré le développement interne, il semble actuellement que ces plans soient suspendus - lisez la suite pour plus de détails.

Bien sûr, si vous voulez voir les chaînes Sky sans plat actuellement, vous pouvez utiliser Now TV ou obtenir des chaînes comme Sky Sports via dautres services.

Quest-ce que Sky Q, combien cela coûte-t-il et comment puis-je lobtenir?

Lavantage dun nouveau service est quil donnera aux foyers qui ne peuvent actuellement pas avoir accès à des antennes paraboliques à Sky. Cela pourrait être pour une multitude de raisons. Certaines personnes ne veulent pas de plat à lextérieur de leur maison. Dautres ne le peuvent pas en raison des contraintes de construction répertoriées, des contrats de location à court terme ou des sociétés de gestion qui ne vous laisseront pas les installer.

Bien que Now TV reste le service "dip-in-and-out" de Sky - probablement parce quil est bien connu des consommateurs - cela signifie que Sky pourrait proposer des offres à plus court terme pour ceux qui ont besoin de flexibilité mais souhaitent accéder à tous les programmes de Sky.

Depuis l annonce de ses plans au Royaume-Uni en 2017 , Sky a lancé Sky via Fibre en Italie et Sky X en Autriche, qui ne nécessitent aucune antenne parabolique. Sky X semble également être un bon pari pour le nom de tout service basé sur Internet au Royaume-Uni et, à en juger par ce qui est proposé en Autriche - que nous expliquerons plus en détail dans un instant -, il se situerait entre Sky Q et Now TV.

Au moment où Sky a annoncé ses plans pour la première fois en 2017, il a déclaré: "Le service devrait être lancé au Royaume-Uni en 2018". Initialement, cela était probablement dû à l acquisition de Sky par Comcast en 2018.

De retour en 2019, Sky nous a fourni une déclaration pour cette fonctionnalité, mais malheureusement, elle ne fournit aucun autre aperçu de la date de lancement. "Il est possible que [Sky without a dish] soit déployé sur tous les marchés clés à lavenir, bien que nous ne disposions pas dinformations supplémentaires sur les détails ou les délais pour le moment."

Cependant, à partir de la mi-2020, nous avons maintenant plus de détails sur les raisons pour lesquelles Sky ne lance pas Sky X pour linstant.

"Nous y avons travaillé", a expliqué Fraser Stirling, chef de produit du groupe Sky, à Pocket-lint lors dun briefing sur les nouvelles fonctionnalités de Sky Q. "[Mais] je serai honnête à 100%, cest une chose très puissante davoir une plateforme hybride comme nous." En dautres termes, nous nobtiendrons pas Sky X à court terme. "Nous allons déplacer de plus en plus de nos services - comme dans la façon dont le produit fonctionne - pour être exploités sur IP", a-t-il ajouté. "Cela comprendra certaines chaînes. Vous trouverez du contenu linéaire, du contenu VOD et dautres expériences qui seront basées sur IP, avec une épine dorsale vraiment solide: cette partie de livraison hybride, qui est satellite. [Il] jouera un un élément clé de notre avenir pendant un certain temps. "

Une partie de la mise à lécart de Sky X pourrait être que Sky souhaite simplement générer des revenus en installant dabord Sky Q dans le plus de foyers possible.

Bien quil soit difficile de comparer les services entre les pays, Sky Austria propose Sky X à partir de 20 € par mois pour un forfait de base à 35 € par mois pour les films et les sports. Il ny a pas de cravate à long terme et la boîte coûte une charge unique de 50 € ou 20 € selon le forfait.

Nous prévoyons que Sky X coûterait un peu plus au Royaume-Uni pour refléter la tarification sportive premium et le coût sûrement plus bas de Now TV qui reste un service 720p au lieu du 1080p proposé par Sky X. À titre de comparaison, un pass Sky Cinema sera coûtent actuellement aux utilisateurs de TV 12 £ par mois, tandis que Sky Sports coûte 33,99 £ par mois.

Sky propose une boîte de streaming Sky X quelle a en Autriche. Il na pas de connexion satellite ni les capacités denregistrement. Au lieu de cela, cest à peu près une mini boîte Sky Q qui est connectée au réseau via Ethernet ou Wi-Fi. Il peut diffuser du contenu HD 1080p.

Sky X en Autriche fonctionne également via les applications LG et Samsung Smart TV (sur les téléviseurs 2015 ou version ultérieure) en plus dune application mobile qui peut diffuser des services, ainsi que daccéder au contenu à la demande, tout comme lapplication Sky Go.

Sky a lhabitude dutiliser Internet pour distribuer du contenu - après tout, les boîtiers Sky existants utilisent Internet pour le contenu à la demande. Il aura également sans aucun doute tiré des enseignements des expériences de BT TV, TalkTalk TV et EE TV en termes de distribution de services de télévision en ligne au Royaume-Uni.

Au sein de votre domicile, le boîtier Sky Q utilise également votre réseau domestique pour proposer plusieurs boîtiers aux boîtiers Sky Q Mini. Il est tout à fait possible que vous puissiez obtenir Sky X via une boîte Sky Q existante, bien que Sky vous permette de le faire, cest une supposition.

Sky Q ne vous oblige pas à disposer du haut débit de Sky et nous nous attendons à ce quil en soit de même pour Sky X. Sky recommande une connexion Internet dau moins 12 Mbps pour la programmation HD.

Nous pensons quil est peu probable que Sky propose une programmation 4K via le service pour le moment. À titre de comparaison, BT recommande actuellement à ses clients BT TV davoir une vitesse de téléchargement minimale de 44 Mbps pour 4K.

Si Sky X au Royaume-Uni reflète le service autrichien, Sky X ne sera pas en mesure denregistrer des programmes même si, bien sûr, vous pourrez les obtenir sur demande. Les enregistrements resteront le domaine des packages Sky plus chers. Multi-room nécessitera également Sky Q avec des mini-boîtiers Sky Q comme cest le cas actuellement.

Lune des autres différences majeures concerne la résolution disponible. Nous pensons quil est probable que Sky X ne sera capable que de 1080p Full HD, tandis que Sky Q sera le seul moyen dobtenir 4K Ultra HD.

Encore une fois, notez quil y a un point de différenciation avec Now TV qui reste en 720p pour linstant en standard - bien que vous puissiez maintenant payer 3 £ par mois pour Full HD Now TV. Ce paiement, appelé Now TV Boost, vous permet également dajouter un appareil de streaming supplémentaire - 3 appareils au lieu de 2.