Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sky offre une économie de 39,50 £ par mois sur son gros forfait populaire en le réduisant à seulement 66,50 £ par mois , dans le cadre dun accord précoce du Black Friday.

Ce forfait Sky Q coûte généralement 106 £ par mois et permet désormais déconomiser plus de 700 £ au total, sur une durée de 18 mois.

La box Sky Q, Sky Sports, Sky Cinema, Netflix et Sky Entertainment, avec plus de 100 chaînes et 500 boxsets, sont incluses.

Il est livré avec des chaînes HD et Ultra HD, un accès multi-écran et si cela ne suffit pas, vous pouvez également opter pour BT Sports avec une réduction mensuelle de 3 £.

Il existe également une réduction de 23,50 £ par mois sur son forfait Sky TV, Netflix et Sky Sports, avec les mêmes fonctionnalités que ci-dessus - uniquement sans Sky Cinema et les fonctionnalités multi-écran. Cest maintenant au prix de 42 £ par mois, au lieu de 66 £ .

Les offres ne sarrêtent pas là, car il existe dautres plans avec des économies telles que 68 £ sur Sky TV et Netflix ensemble, à 27,50 £ par mois au lieu de 36 £ .

Écrit par Rob Kerr. Édité par Chris Hall.