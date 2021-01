Comment utiliser Netflix sur Sky Q

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Netflix est disponible sur Sky Q depuis quelques années. Il existe plusieurs façons daccéder au service de streaming sur votre box Sky Q, ce qui peut être un peu déroutant au début.

Voici donc un guide pratique sur le fonctionnement de Netflix sur Sky Q.

Pour pouvoir accéder au contenu Netflix sur une box Sky Q, vous aurez besoin dun compte Netflix, existant ou nouveau. Cependant, vous pouvez vous inscrire au propre package Ultimate On Demand de Sky, qui comprend un accès complet à Netflix.

Tous les comptes Netflix peuvent accéder au contenu via Sky, mais en fonction de votre forfait, vous bénéficiez de différents avantages:

Si vous utilisez un compte Netflix distinct, vous pourrez utiliser lapplication Netflix dédiée sur la plate-forme Sky Q. Il fonctionne et ressemble exactement à une application Netflix sur de nombreuses autres plates-formes, y compris les Smart TV, Amazon Fire TV et Apple TV .

Si vous payez pour Netflix via le nouveau forfait de paiement tout-en-un de Sky, vous pouvez toujours accéder à lapplication Netflix sur Sky Q comme auparavant, mais avec le bonus supplémentaire du contenu Netflix intégré à lexpérience globale de Sky Q.

Par exemple, certaines émissions Netflix apparaîtront sur lécran daccueil de Sky Q avec dautres "Top Picks" des chaînes et des coffrets de Sky. Vous cliquez dessus et ils ouvriront instantanément la section correspondante sur Netflix et joueront.

La même chose est vraie avec la section Continuer à regarder, qui comprendra les émissions Netflix que vous êtes à mi-parcours.

La section du menu à la demande dispose dune zone dédiée à Netflix, qui vous permet de changer de profil Netflix ou de démarrer du contenu à partir de nombreuses barres de recommandation.

La recherche de texte sur Sky Q inclura également les résultats trouvés sur Netflix.

Cest la même chose que vous vous inscriviez à Netflix pour la première fois via Sky ou que vous changiez de compte existant. Dans ce dernier cas, il vous suffit dindiquer à Sky ladresse e-mail qui accède à votre compte Netflix et les deux sociétés vous basculeront automatiquement et instantanément. Vous ne perdrez aucun profil ni historique Netflix.

Si vous avez un compte Netflix existant et que vous ne souhaitez pas léchanger contre la version de Sky, vous pouvez accéder à lapplication Netflix quel que soit le type dabonnement Netflix que vous avez: Basic, Standard ou Premium.

La résolution et le nombre dappareils de streaming simultanés autorisés sur chacun de ceux-ci sont les mêmes que ceux répertoriés sur le site Netflix (cest-à-dire deux flux simultanés jusquà HD pour Standard, quatre jusquà 4K pour Premium).

Si vous vous inscrivez au forfait Skys Ultimate On Demand, le type dabonnement Netflix que vous obtenez dépend de votre abonnement Sky Q.

Si vous avez un abonnement Sky Q Entertainment et la boîte de 1 To, vous obtiendrez un abonnement Netflix Standard (deux flux en HD). Si vous avez un abonnement Sky Q Experience (anciennement connu sous le nom de Q Multiscreen) avec la boîte de 2 To, vous obtenez un abonnement Netflix Premium (quatre flux jusquà Ultra HD).

Le prix du forfait est identique quel que soit votre abonnement Sky Q.

Le forfait Skys Ultimate On Demand coûte 25 £ par mois

Pour cela, vous obtenez Netflix (avec un accès Standard ou Premium en fonction de votre abonnement Sky Q global - comme ci-dessus). Et vous avez également accès aux Sky Box Sets, qui coûtent actuellement 5 £ par mois.

Même si vous payez votre Netflix via Sky, cela fonctionne toujours comme un abonnement autonome. Cela signifie que vous pouvez vous connecter et profiter de Netflix sur nimporte quel appareil avec lapplication Netflix, ainsi que sur PC ou Mac via un navigateur Web.

Malheureusement, il ny a pas de plans pour une application Netflix ou une intégration pour lancienne boîte Sky +. Comme toujours, Sky espère que cela encouragera les abonnés Sky + à se mettre à niveau.

Si vous avez un abonnement Sky Ultimate On Demand, le contenu Netflix apparaîtra à plusieurs endroits sur vos pages daccueil Sky Q.

Même lorsque vous appuyez sur le bouton Accueil et ouvrez le hub Sky Q, vous verrez des émissions Netflix, telles que The Crown et Stranger Things, apparaître dans le rail Top Picks en haut, à côté du propre contenu de Sky.

De plus, les émissions Netflix apparaîtront dans le rail "Continuer à regarder".

Les recommandations apparaîtront également au premier plan sur un hub Netflix dédié dans le menu À la demande.

Alors que les clients Sky Q Experience avec un décodeur de 2 To pourront afficher le contenu pris en charge en 4K Ultra HD, il ny a pas de prise en charge HDR au lancement.

Sky Q bénéficiera du support HDR à lavenir - bien que cela ait été retardé - et utilisera la norme HLG (Hybrid Log Gamma) également adoptée par la BBC pour ses tests de streaming iPlayer. Il fonctionnera avec le contenu Sky ainsi que Netflix.

Contrairement aux Sky Box Sets et autres téléviseurs à la demande, vous ne téléchargez pas démissions ou de films Netflix sur votre box Sky Q. Pour être honnête, cela ne sert à rien et le streaming économise votre espace de stockage pour les enregistrements et autres contenus téléchargés ailleurs. Cela fonctionne comme les autres applications de streaming sur la box Sky Q.

Non seulement vos profils Netflix sont toujours actifs, mais ils sont également intégrés à lexpérience Sky Q si vous vous abonnez à Ultimate On Demand.

Les recommandations démissions Netflix sur les pages Sky Q sont basées sur le dernier profil connecté via lapplication Netflix Sky Q. Et vous pouvez même voir le profil actuel des prospects dans la barre supérieure de la section Netflix dédiée de la zone À la demande.

Cliquez dessus et vous pouvez changer le profil en un autre - y compris le profil dun enfant qui ne recommandera alors que les émissions Netflix dans Sky Q qui sont appropriées à leur groupe dâge.

Sky lancera bientôt ses propres options de personnalisation sur Sky Q et dispose déjà de ses propres algorithmes pour promouvoir la programmation en fonction de vos habitudes de visionnage. Netflix fait de même.

Mais ceux qui sinquiètent de leurs données nont pas à sinquiéter. Les deux sociétés gardent pour vous vos habitudes de visionnage respectives. En fait, la seule information à votre sujet quils partagent est ladresse e-mail de votre compte Netflix lors du premier passage dun abonnement régulier et autonome à Ultimate On Demand.

Même cela ne sera pas partagé si vous ne changez pas de compte.

Écrit par Rik Henderson. Édité par Britta O'Boyle.