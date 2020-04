Trucs et astuces Sky Q : Tirez le meilleur parti de Fluid Viewing et de votre boîte Sky Q

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Tu as Sky Q, mais comment tu l'utilises ? Et y a-t-il des secrets cachés dans les paramètres qui rendront vos expériences télévisées meilleures ou plus faciles ?

Nous utilisons Sky Q depuis le début donc avons mis en place ces conseils et astuces. Espérons que cela peut vous aider à tirer le meilleur parti de votre propre système Sky Q.

Qu' il s'agisse de découvrir qu'une longue pression sur le bouton d'alimentation de la télécommande éteint votre téléviseur ou comment vous pouvez diffuser votre musique depuis votre iPhone vers la boîte Sky Q, nous avons tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez également regarder le contenu du bouton rouge Sky Sports vraiment facilement.

Après avoir passé par le processus d'installation, voici ce que nous avons appris afin que vous puissiez vous préparer pour votre propre installation de Sky Q.

Sky Q fonctionne sur un système d'exploitation complètement différent du précédent. Cela signifie que vous ne pourrez pas transférer tout ce que vous avez enregistré sur votre Sky Box « classique » vers la nouvelle Sky Q.

Si vous pensez que vous allez attendre que l'installateur Sky quitte, puis essayer d'accéder à votre ancienne boîte une fois qu'elle est partie, vous ne pouvez pas le faire non plus. Le LNB (le bit qui reçoit et traite le signal sur la parabole) est différent, et comme vous aurez une nouvelle carte de visualisation, la nouvelle carte ne fonctionnera pas dans votre ancienne boîte.

Vous devrez prendre note de toutes les séries liées que vous avez configurées car vous devrez les configurer à nouveau sur la nouvelle boîte Sky Q. Nous avons oublié et nous devons maintenant nous briser la cervelle pour nous souvenir de ce que nous avons lié et de ce que nous n'avons pas fait. Vous pouvez voir ce que vous avez lié vos séries sur votre case Sky « classique » dans le Planificateur sous l'onglet Planifié.

Avant que l'ingénieur Sky ne se présente chez vous, vous pouvez recevoir un Sky Q Hub dans la poste si vous signez pour le haut débit. Plutôt que d'attendre qu'ils déballent la boîte et la branchent, vous pourriez aussi bien commencer le processus.

Sky Q utilise le Wi-Fi pour communiquer entre tous les appareils Sky Q de votre maison, que ce soit le Sky Q Hub, le Sky Q Box ou les Sky Q Mini. Si vous n'avez pas un bon signal Wi-Fi, il est probable que cela ne fonctionnera pas.

Si vous savez où sont les points faibles, alors l'ingénieur Sky peut vous aider quand ils arrivent dans votre maison, sans avoir à passer par le processus d'essayer de les trouver eux-mêmes. Ceci est particulièrement important si vous cherchez à installer les boîtiers Sky Q Mini dans une chambre éloignée du Sky Q Hub.

Sky Q prend en charge l'option pour vous de regarder Sky Go depuis votre iPad ou tout autre appareil mobile. Nous ne parlons que de quelques minutes de sauvegarde ici, mais le télécharger avant l'arrivée de l'ingénieur Sky signifiera que tout est prêt et opérationnel à l'avance.

L' ingénieur Sky devra se rendre à votre plat pour remplacer le LNB (le bit qui reçoit et traite le signal). Si vous avez une charge d'encombrement dans la façon dont ça va tout ralentir. Aidez-les en nettoyant tout. Il est également intéressant de noter que si votre plat est élevé, ils pourraient ne pas être en mesure d'y accéder sans une consultation préalable.

Sky Q fonctionne sur une connexion filaire si le Wi-Fi dans votre maison est horrible. Une installation câblée n'est pas aussi simple que cela puisse paraître et vous aurez besoin d'une connexion câblée directe depuis le concentrateur directement dans la boîte Sky Q Mini, qui pourrait se faire via une ligne électrique.

La nouvelle boîte Sky Q offre de nombreuses personnalisations en matière de qualité d'image et de son. Voici comment configurer la boîte pour en tirer le meilleur parti.

Pour modifier la résolution de l'image, appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande, accédez à Paramètres > Configuration, puis Audio Visual. Vous avez plusieurs options de résolution d'image jusqu'à 4K à choisir. Une fois que vous en avez sélectionné un, l'écran change pendant 15 secondes pour vous assurer qu'il a bien fonctionné. Si ce n'est pas le cas, ne paniquez pas, il reviendra au paramètre précédent.

Accédez à Paramètres > Configuration, puis Audio Visual et modifiez le paramètre « Digital Audio Output HDMI » de Normal à Dolby Digital ou Dolby Digital Plus. Une fois activé, vous recevrez du contenu ATMOS si vous êtes connecté via HDMI à un système audio prenant en charge Dolby Atmos - et si vous regardez du contenu là où Atmos est disponible.

Si vous utilisez un câble optique, vous pouvez rencontrer des problèmes de synchronisation des lèvres sur vos vidéos. Pour résoudre ce problème, accédez à Paramètres > Configuration > Audio Visual > Délai de sortie audio numérique et modifiez le délai en millisecondes. Vous aurez probablement besoin d'expérimenter avec les différentes options.

Si vous voulez que votre téléviseur devienne réalité et que vous accédez à la bonne chaîne lorsque vous allumez Sky Q, allez dans Réglages > Audio Visual et réglez le contrôle HDMI pour être allumé.

Allez dans Paramètres, Préférences, puis définissez « Format de téléchargement par défaut de la demande HD » sur HD. Maintenant, lorsqu'un enregistrement HD est disponible, la boîte se télécharge automatiquement en haute définition.

Avec la boîte « classique » Sky, l'entreprise vous a permis d'éteindre automatiquement la boîte la nuit si elle n'était pas utilisée. Avec Sky Q, Sky est allé un peu plus loin ; vous pouvez maintenant le configurer pour qu'il soit mis en veille à tout moment lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour modifier les paramètres du mode veille, accédez à la page Paramètres principale, Préférences et optez pour que votre mode veille soit Éco, Actif ou aucun.

La nouvelle télécommande Sky Q Touch est très différente de la télécommande Sky qui est fournie avec votre boîtier Sky HD. Voici un certain nombre de conseils et astuces Sky Q Touch Remote pour en savoir plus sur la manette.

Avec la télécommande tactile Sky Q, vous pouvez utiliser le pavé tactile pour faire glisser les menus vers le haut, le bas, la gauche et la droite. Plutôt que de faire défiler avec votre pouce maintes et maintes fois pour passer par les options du menu, vous pouvez glisser et maintenir les options de menu défilent automatiquement.

Appuyez sur le pavé tactile de la télécommande tactile pour sélectionner.

Si vous appuyez rapidement sur le bouton d'alimentation de la télécommande, le boîtier Sky Q s'éteint comme prévu, mais si vous avez programmé la télécommande pour fonctionner avec votre téléviseur, une longue pression éteint également votre téléviseur.

Peu importe ce que vous faites, vous pouvez le rejeter et revenir à la télévision en direct en appuyant sur un bouton. C'est le bouton de la télécommande qui ressemble à une flèche sortant d'un carré. Le bouton Rejeter vous permet également de revenir à la télévision en direct si vous avez fait une pause à n'importe quel moment ou si vous êtes dans les pages de l'écran d'accueil. Il fonctionne essentiellement comme l'ancien bouton « Sky » sur Sky HD. Ne le confondez pas avec un bouton de retour.

Pour revenir en arrière dans le système de menus, faites glisser de droite à gauche sur la télécommande tactile ou appuyez sur la flèche gauche de la télécommande standard. N'utilisez pas le bouton Dismiss.

Plutôt que d'avoir un bouton pour le planificateur, un bouton pour Sky Box Office ou un bouton pour Paramètres, par exemple, il suffit maintenant d'appuyer sur le bouton Accueil pour accéder à l'écran d'accueil principal et en particulier « Top Picks ».

Sky Q offre un certain nombre d'applications Sky qui peuvent fonctionner en même temps que vous regardez la télévision. Le bouton trois points affiche la barre d'applications pour des choses comme Sky News, Sky Sports News HQ et Météo.

Sur l'ancienne télécommande, elle était cachée derrière le bouton « Aide » et même alors cela ne fonctionnait pas toujours si votre téléviseur n'était pas correctement configuré. Maintenant, les sources d'entrée obtiennent leur propre bouton en bas de la télécommande à côté du bouton « 0".

Vous pouvez rapidement activer les sous-titres ou la description audio lorsqu'il est pris en charge en appuyant sur le bouton « ? » en bas de la télécommande lorsque vous regardez la télévision en direct.

Si à un moment donné vous ne comprenez pas ce qu'est une option de menu, le « ? » vous amène aux pages d'aide de Sky Q où il expliquera ce que quelque chose signifie.

Pour enregistrer un spectacle, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge « R » de la télécommande à tout moment. Sky Q enregistre automatiquement le spectacle et ajoute un lien de série pour enregistrer tous les épisodes futurs. Si vous voulez seulement l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton « R ». Appuyez sur le bouton une troisième fois et vous supprimez complètement la demande d'enregistrement.

Avec l'ancienne télécommande, vous devrez appuyer sur les boutons d'avance et de rembobinage rapides pour faire tourner les options de vitesse 2x, 6x, 12x et 30x. Ici, il y a deux choix, l'un consiste à appuyer sur le bouton rembobinage et avance rapide pour sélectionner la vitesse que vous voulez. La seconde consiste à mettre votre doigt sur le bouton de lecture/pause, puis à glisser lentement vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner votre vitesse. Il est à noter que la partie rebobinage/pause/rapide de la télécommande est sensible au toucher, de sorte que vous n'avez pas à appuyer sur quoi que ce soit.

Appuyez sur le bouton du logo Sky en haut de la télécommande pour vous emmener directement à vos enregistrements.

Appuyez sur le bouton Rejeter et vous revenez à la page d'information de l'émission ou du film que vous regardiez.

Si vous avez ajouté une deuxième télécommande tactile à votre système Sky Q, vous devrez l'associer à votre boîtier. Pour ce faire, pointez la télécommande sur la boîte, puis appuyez sur les boutons 1 et 3 ensemble. Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration, y compris la sélection de votre téléviseur et de vos haut-parleurs si vous les avez.

Si vous avez perdu votre télécommande à l'arrière du canapé, ne paniquez pas, vous pouvez la trouver en appuyant sur l'icône Q de la boîte Sky Q. Cela envoie un signal à la télécommande tactile qui émet un signal sonore jusqu'à ce que vous le trouviez. Appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande pour arrêter le bip.

Pour contrôler votre téléviseur avec votre télécommande Sky Remote ou Sky Q Touch Remote, appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande pour accéder à l'EPG. Sur l'écran d'accueil, faites défiler vers le bas jusqu'à Paramètres, puis vers la droite et faites défiler vers le bas jusqu'à Configuration, puis vers la droite jusqu'à Télécommande. Sélectionnez la télécommande dont vous disposez et appuyez sur Sélectionner. Maintenant optez pour « Contrôlez votre téléviseur ». Si vous voulez également mettre en place un système de haut-parleurs, vous pouvez à cela ici aussi.

Vous pouvez appuyer sur le bouton de commande vocale situé sur le côté de la télécommande avant d'aboyer votre commande.

Commandes vocales Sky Q à essayer « Aller à mes enregistrements ».

« Aller à la nouvelle série ».

« Aller à Sky Store » ou d'autres zones clés du Sky Q Guide comme « Sky Cinema ».

« Passer 10 minutes » (ou n'importe quel temps requis).

« Aller à 60 minutes » (ou n'importe quel temps requis).

« Lire... » (plus du contenu spécifique dans vos enregistrements).

« Sous-titres marche/arrêt ».

« Description audio marche/arrêt ».

« Pause/jouer/arrêter/rembobiner x12" (ou x2, x6, x30).

« Changer le canal en... » (nom du canal).

Nom d'un film, d'une émission télévisée, d'un genre, d'un acteur ou d'un réalisateur.

Films avec une note d'âge spécifique, une cote d'étoiles ou un acteur. Par exemple, « films d'action avec Tom Cruise », « films pour enfants classés U » et « films comiques classés cinq étoiles ».

Sport, équipe sportive ou événement sportif sur un jour particulier, une compétition ou un tournoi tel que « Live cricket on this weekend » ou « Liverpool game ».

Une collection de citations de films célèbres. Par exemple, « vous ne pouvez pas gérer la vérité », « vous m'avez eu au bonjour », « mon précieux » et « Houston, nous avons un problème ».

Chaîne de télévision pour voir ce qui se passe maintenant et qui se passe plus tard. Par exemple, « ce qui est sur Sky Atlantic ce soir ».

Vous pouvez également essayer une gamme de commandes plus amusantes en citant des films. Naturellement, toutes les citation célèbres ne seront pas reconnues, mais il y en a encore beaucoup. C'est pourquoi nous avons mis en place cette liste de nombreuses personnes dont on nous a parlé ou qui nous ont été trouvées.

Chacun trouvera le film qu'il est sur Sky Q. « Je suis prêt pour mon gros plan, M. DeMille. » - Sunset Boulevard

« Eh bien, personne n'est parfait. » - Certains aiment chaud

« Le meilleur ami d'un garçon est sa mère. » - Psycho

« Ce que nous avons ici, c'est l'échec de communiquer. » - Cool Hand Luke

« Vous devez vous poser une question : 'Est-ce que je me sens chanceux ? ' Eh bien, hein, punk ? » - Sale Harry

« Gardez vos amis proches, mais vos ennemis plus proches. » - Le Parrain II

« Yo, Adrian ! » - Rocheux

« Que la Force soit avec vous. » - Star Wars

« Vous ne pouvez pas être sérieux ! » - Avion !

« Dis bonjour à mon petit ami ! » - Scarface

« Oie ! » - Top Gun

« La cupidité, faute d'un meilleur mot, est bon. » - Wall Street

« J'aurai ce qu'elle a. » - Quand Harry a rencontré Sally

« Tu ne peux pas gérer la vérité ! » - Quelques bons hommes

« Houston, nous avons un problème. » - Apollo 13

« Montre-moi l'argent ! » - Jerry Maguire

« Tu m'as eu au bonjour. » - Jerry Maguire

« Mon précieux. » - Le Seigneur des Anneaux : Deux Tours

La nouvelle boîte Sky Q offre de nombreuses personnalisations en matière de qualité d'image et de son. Voici comment configurer la boîte pour en tirer le meilleur parti.

Pour modifier la résolution de l'image, appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande, accédez à Paramètres > Configuration, puis Audio Visual. Vous avez plusieurs options de résolution d'image jusqu'à 4K à choisir. Une fois que vous en avez sélectionné un, l'écran change pendant 15 secondes pour vous assurer qu'il a bien fonctionné. Si ce n'est pas le cas, ne paniquez pas, il reviendra au paramètre précédent.

Accédez à Paramètres > Configuration, puis Audio Visual et modifiez le paramètre « Digital Audio Output HDMI » de Normal à Dolby Digital ou Dolby Digital Plus. Une fois activé, vous recevrez du contenu ATMOS si vous êtes connecté via HDMI à un système audio prenant en charge Dolby Atmos - et si vous regardez du contenu là où Atmos est disponible.

Si vous utilisez un câble optique, vous pouvez rencontrer des problèmes de synchronisation des lèvres sur vos vidéos. Pour résoudre ce problème, accédez à Paramètres > Configuration > Audio Visual > Délai de sortie audio numérique et modifiez le délai en millisecondes. Vous aurez probablement besoin d'expérimenter avec les différentes options.

Si vous voulez que votre téléviseur devienne réalité et que vous accédez à la bonne chaîne lorsque vous allumez Sky Q, allez dans Réglages > Audio Visual et réglez le contrôle HDMI pour être allumé.

Allez dans Paramètres, Préférences, puis définissez « Format de téléchargement par défaut de la demande HD » sur HD. Maintenant, lorsqu'un enregistrement HD est disponible, la boîte se télécharge automatiquement en haute définition.

Avec la boîte « classique » Sky, l'entreprise vous a permis d'éteindre automatiquement la boîte la nuit si elle n'était pas utilisée. Avec Sky Q, Sky est allé un peu plus loin ; vous pouvez maintenant le configurer pour qu'il soit mis en veille à tout moment lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour modifier les paramètres du mode veille, accédez à la page Paramètres principale, Préférences et optez pour que votre mode veille soit Éco, Actif ou aucun.

La nouvelle boîte Sky Q offre de nombreuses personnalisations en matière de qualité d'image et de son. Voici comment configurer la boîte pour en tirer le meilleur parti.

Pour modifier la résolution de l'image, appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande, accédez à Paramètres > Configuration, puis Audio Visual. Vous avez plusieurs options de résolution d'image jusqu'à 4K à choisir. Une fois que vous en avez sélectionné un, l'écran change pendant 15 secondes pour vous assurer qu'il a bien fonctionné. Si ce n'est pas le cas, ne paniquez pas, il reviendra au paramètre précédent.

Accédez à Paramètres > Configuration, puis Audio Visual et modifiez le paramètre « Digital Audio Output HDMI » de Normal à Dolby Digital ou Dolby Digital Plus. Une fois activé, vous recevrez du contenu ATMOS si vous êtes connecté via HDMI à un système audio prenant en charge Dolby Atmos - et si vous regardez du contenu là où Atmos est disponible.

Si vous utilisez un câble optique, vous pouvez rencontrer des problèmes de synchronisation des lèvres sur vos vidéos. Pour résoudre ce problème, accédez à Paramètres > Configuration > Audio Visual > Délai de sortie audio numérique et modifiez le délai en millisecondes. Vous aurez probablement besoin d'expérimenter avec les différentes options.

Si vous voulez que votre téléviseur devienne réalité et que vous accédez à la bonne chaîne lorsque vous allumez Sky Q, allez dans Réglages > Audio Visual et réglez le contrôle HDMI pour être allumé.

Allez dans Paramètres, Préférences, puis définissez « Format de téléchargement par défaut de la demande HD » sur HD. Maintenant, lorsqu'un enregistrement HD est disponible, la boîte se télécharge automatiquement en haute définition.

Avec la boîte « classique » Sky, l'entreprise vous a permis d'éteindre automatiquement la boîte la nuit si elle n'était pas utilisée. Avec Sky Q, Sky est allé un peu plus loin ; vous pouvez maintenant le configurer pour qu'il soit mis en veille à tout moment lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour modifier les paramètres du mode veille, accédez à la page Paramètres principale, Préférences et optez pour que votre mode veille soit Éco, Actif ou aucun.

La nouvelle boîte Sky Q offre de nombreuses personnalisations en matière de qualité d'image et de son. Voici comment configurer la boîte pour en tirer le meilleur parti.

Pour modifier la résolution de l'image, appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande, accédez à Paramètres > Configuration, puis Audio Visual. Vous avez plusieurs options de résolution d'image jusqu'à 4K à choisir. Une fois que vous en avez sélectionné un, l'écran change pendant 15 secondes pour vous assurer qu'il a bien fonctionné. Si ce n'est pas le cas, ne paniquez pas, il reviendra au paramètre précédent.

Accédez à Paramètres > Configuration, puis Audio Visual et modifiez le paramètre « Digital Audio Output HDMI » de Normal à Dolby Digital ou Dolby Digital Plus. Une fois activé, vous recevrez du contenu ATMOS si vous êtes connecté via HDMI à un système audio prenant en charge Dolby Atmos - et si vous regardez du contenu là où Atmos est disponible.

Si vous utilisez un câble optique, vous pouvez rencontrer des problèmes de synchronisation des lèvres sur vos vidéos. Pour résoudre ce problème, accédez à Paramètres > Configuration > Audio Visual > Délai de sortie audio numérique et modifiez le délai en millisecondes. Vous aurez probablement besoin d'expérimenter avec les différentes options.

Si vous voulez que votre téléviseur devienne réalité et que vous accédez à la bonne chaîne lorsque vous allumez Sky Q, allez dans Réglages > Audio Visual et réglez le contrôle HDMI pour être allumé.

Allez dans Paramètres, Préférences, puis définissez « Format de téléchargement par défaut de la demande HD » sur HD. Maintenant, lorsqu'un enregistrement HD est disponible, la boîte se télécharge automatiquement en haute définition.

Avec la boîte « classique » Sky, l'entreprise vous a permis d'éteindre automatiquement la boîte la nuit si elle n'était pas utilisée. Avec Sky Q, Sky est allé un peu plus loin ; vous pouvez maintenant le configurer pour qu'il soit mis en veille à tout moment lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour modifier les paramètres du mode veille, accédez à la page Paramètres principale, Préférences et optez pour que votre mode veille soit Éco, Actif ou aucun.

Que vous regardiez la télévision en direct ou que vous téléchargiez des boîtiers pour vous envoler, Sky Q vous rend désormais encore plus facile de regarder vos émissions préférées. Vous devez connaître les astuces pour tirer le meilleur parti de l'expérience, sinon vous pourriez manquer.

Plutôt que d'aller directement à la section Enregistrements sur Sky Q, vous pouvez accélérer le processus d'accès à des choses que vous êtes à mi-parcours en accédant à l'option Continuer dans le menu principal.

Sky Q, comme Sky HD, met en évidence de nouveaux spectacles que vous pouvez regarder. Il y a deux façons d'inspirer. Le premier est Top Picks et le second est l'option New Series. Pour accéder à Top Picks, appuyez simplement sur le bouton Accueil de votre télécommande.

Vous pouvez savoir si d'autres épisodes sont disponibles de vos émissions préférées en allant sur les pages d'information individuelles d'un spectacle, puis en sélectionnant le bouton « Plus d'épisodes » en haut à droite de l'information principale. Ici vous pouvez voir ce qui est « Sur cette semaine » ou ce qui est disponible pour le téléchargement « À la demande ».

Si vous êtes trop enthousiaste et que vous avez appuyé sur le bouton Supprimer par erreur, mais que vous n'avez pas encore fini de regarder un épisode, vous pouvez annuler les émissions en appuyant sur le bouton Sky de votre télécommande et en allant à des enregistrements. Une fois ici faites défiler vers le bas jusqu'à « Supprimé ». Sky Q vous montre tout le contenu que vous avez précédemment supprimé et vous permet de les « annuler » si vous avez fait une erreur. Vous pouvez également « supprimer pour toujours » tous les spectacles que vous ne voulez pas que les autres découvrent ou obstruent le stockage. Oui, votre secret Home and Away est toujours en sécurité.

Appuyez sur le bouton Sky de la télécommande. Allez à Programmé et c'est ici que vous pouvez voir ce que vous avez prévu d'enregistrer dans le futur. Si vous voyez quelque chose que vous ne voulez pas, vous pouvez également annuler l'enregistrement de cette page.

Avec la possibilité d'enregistrer beaucoup de choses à la fois, ainsi que de télécharger des émissions et des films, vous risquez de manquer d'espace disque assez rapidement. Vous pouvez gérer votre espace disque en appuyant sur le bouton Sky de votre télécommande, puis en sélectionnant Espace disque. Ici, vous pouvez voir ce qui prend de l'espace et supprimer le contenu que vous ne voulez plus.

Le Sky Q EPG (Electronic Programming Guide) peut être configuré pour mettre en évidence tous les programmes qui ont des sous-titres ou une description audio disponibles dans le Guide TV. Pour activer cette option, appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande, accédez à Paramètres > Accessibilité et sélectionnez Programmes en surbrillance. Vous pouvez ensuite choisir de mettre en surbrillance Audio Desc. ou Sous-titres, mais malheureusement pas les deux.

À l'aide de la télécommande tactile Sky Q, vous pouvez revenir rapidement à la dernière chaîne que vous regardiez en faisant glisser de gauche à droite sur le pavé tactile de la télécommande tactile. C'est très pratique si vous espérez sauter entre deux programmes en même temps.

En regardant une chaîne de télévision, vous pouvez faire défiler pour voir ce qu'il y a sur les autres chaînes. Pour ce faire, appuyez sur le pavé tactile de la télécommande tactile Sky Q, puis commencez à balayer vers le haut ou vers le bas. Si vous faites une pause pendant quelques secondes, l'image qui accompagne l'annonce se concrétisera et vous montrera ce qui se passe.

Appuyez sur Sélectionner sur le pavé tactile ou sur le bouton « i » de la télécommande, puis faites glisser votre doigt vers la droite pour voir ce qui se passe sur ce canal.

Si vous vous abonnez à Sky Movies, il y a beaucoup de trucs et astuces pour tirer encore plus de Sky Q.

Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande, faites défiler vers le bas jusqu'à Sky Films, puis faites défiler vers le bas jusqu'à Acteurs. Ici vous trouverez une liste de noms comme Samuel L. Jackson, Tom Cruise ou Julia Roberts, par exemple, et tous les films que Sky a disponibles à regarder avec ces acteurs en eux

Sky Q répertorie les films qui sont similaires à ceux que vous avez sélectionnés dans une section intitulée « Plus comme ceci ». Dans la liste individuelle du film que vous avez trouvé, faites défiler la page vers la droite et en dessous de « Démarrer le téléchargement, annuler le téléchargement », sélectionnez « Plus d'informations ». Sur cet écran, faites défiler jusqu'à l'option « Plus comme ceci » pour trouver d'autres films similaires disponibles. Cela pourrait être des suites, des préquelles ou tout simplement d'autres films du même genre.

Les boîtiers Sky Q vous permettent de diffuser de la musique via une application Vevo dédiée ou vous pouvez écouter votre propre musique sur votre téléphone via AirPlay pour les utilisateurs d'iPhone ou Bluetooth pour tout le monde.

Vous avez toujours été en mesure d'écouter la radio sur votre Sky Box, mais Sky Q facilite la tâche une fois que vous savez où elle se trouve. Appuyez sur le bouton Accueil de votre télécommande, accédez à Musique > Radio. Ici, vous pouvez choisir parmi environ 25 stations différentes et commencer à écouter tout de suite. Vous pouvez enregistrer des émissions individuelles, mais vous ne pouvez pas lier série.

Sky Q est livré avec la chaîne de musique vidéo Vevo ainsi que YouTube et Spotify. Accédez à ces applications sur Sky Q. en appuyant sur le bouton Accueil de votre télécommande et faites défiler vers le bas jusqu'à Vidéo en ligne.

Sky Q vous permet de partager de la musique via AirPlay via votre iPhone, iPad ou iTunes sur votre Mac - bien qu'il ne fasse pas de vidéo. Vous pouvez profiter de votre musique via vos haut-parleurs de télévision ou votre système audio connecté au téléviseur. L'appareil doit être sur le même réseau que la boîte Sky Q, mais vous pouvez diffuser en continu dans une boîte Sky Q ou tous.

Si vous avez un PC ou un appareil Android, vous pouvez toujours diffuser votre musique sur vos boîtes Sky Q. Il vous suffit de jumeler votre appareil avec la boîte Sky Q en appuyant sur Accueil sur la télécommande, puis en allant dans Réglages > Musique. Ajouter un nouveau périphérique Bluetooth. Une fois que vous avez trouvé l'appareil, couplez, tapez le code d'appariement, puis connectez-vous. Vous pouvez mettre en vente jusqu'à 12 appareils à la fois.

Si vous voulez arrêter vos enfants adolescents en streaming tous les types de musique que vous ne comprenez pas à travers votre nouvelle boîte Sky Q brillante, vous pouvez désactiver complètement la fonctionnalité. Accédez à l'écran d'accueil > Paramètres > Musique, puis désactivez « Autoriser l'envoi de la musique à cette boîte ». La paix et la tranquillité reprendront rapidement une fois de plus.

Vous pouvez gérer les paramètres de famille par boîte dans Sky Q, donc si vous avez plus d'une boîte Sky Q dans votre maison, il est conseillé de vérifier les paramètres de tous les appareils. Appuyez sur Accueil sur la télécommande, puis accédez à Paramètres > Parental. Tapez votre épingle. Pour commencer, il sera soit 0000, ce que vous avez déjà eu avec la boîte « classique » Sky, soit les quatre derniers chiffres de votre carte de visualisation. Ici, vous avez un certain nombre d'options.

Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande, accédez à Paramètres > Parental > Famille et sélectionnez si vous voulez dans la case Sky Q pour vous demander un code PIN lorsque vous achetez quelque chose dans la Box Office ou une location dans Sky Store. Peu importe ce que vous définissez, un code PIN sera toujours requis pour Acheter et conserver.

Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande, allez dans Paramètres > Parental > Famille et sélectionnez si vous voulez « Masquer le contenu adulte ». Si cette option est définie sur « on », toutes les chaînes pour adultes seront supprimées de votre Guide TV et tous les enregistrements pour adultes seront masqués des enregistrements. Cela n'affecte pas le contenu classé 18.

Sky Movies joue de nombreux films tout au long de la journée qui ne conviennent pas à certains publics plus jeunes, et la dernière chose que vous voulez est d'entendre que vos vacances scolaires ont été ruinés par un enfant traumatisé regardant American Psycho à deux heures de l'après-midi. Pour arrêter cela, appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande, allez dans Paramètres > Parental > Famille et activez le code PIN lors de la lecture pré-bassin versant. Maintenant, tout ce qui est évalué à 12 ans ou plus présenté avant 20h nécessitera un NIP pour le visualiser.

Si vous voulez restreindre tout en fonction de l'âge, vous pouvez, bien que cela signifie, dans la pratique, que vous devez à peu près taper votre code PIN chaque fois que vous regardez quoi que ce soit. Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande, allez dans Paramètres > Parental > Notations, puis sélectionnez la « restriction d'âge » que vous voulez verrouiller. Vous pouvez choisir parmi none, U, PG, 12+, 15+ et 18+.

Des

vidéos sans fin vous abattre ? Pas de problème. Vous pouvez bloquer tout YouTube en une seule fois sur n'importe quelle boîte individuelle. Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande, allez dans Paramètres > Parental > Apps & Video et définissez « Bloquer l'accès à YouTube » sur.

Vous pouvez transformer votre iPad ou un équivalent Android en une boîte Sky Q, avec certaines fonctionnalités mais pas toutes les mêmes que les boîtes Sky Q Mini. Voici quelques conseils pour regarder Sky Q en déplacement.

Démarrez l'application Sky Go, accédez aux enregistrements et choisissez ce que vous voulez regarder. Vous devrez être sur le même réseau Wi-Fi pour accéder à votre boîte.

Certains programmes, mais pas tous en raison de restrictions de droits, peuvent être téléchargés sur un iPad ou un appareil Android pour les regarder lorsque vous êtes hors ligne à l'aide de l'application Sky Go. Vous devez les télécharger avant de quitter la maison. Pour vérifier quels spectacles ou films vous pouvez télécharger ou avoir téléchargé, dans l'application, accédez à Enregistrements, puis téléchargez.

Bien que vous ne puissiez pas accéder aux enregistrements de votre boîte Sky Q en déplacement, vous pouvez toujours regarder la télévision en direct ou des émissions et des films à la demande via l'application Sky Go. Ouvrez l'application, accédez au Guide TV, puis sélectionnez la chaîne à regarder. La première fois que vous le faites, vous serez invité à entrer votre SkyID et votre mot de passe, puis vous êtes bon d'y aller.

Vous devez configurer votre boîte Sky Q pour lire du contenu 2160p à condition que votre boîte le prenne en charge. Dirigez vers Paramètres>Paramètres>Audio Visual et définissez votre résolution sur 2160p. Cela a peut-être déjà été détecté automatiquement lors de la configuration initiale.

La boîte déterminera ensuite si votre téléviseur 4K a une couleur 10 bits ou 8 bits et définira cette option en conséquence. Il vous sera demandé de confirmer le nouveau paramètre.

Lorsque les programmes sont disponibles en 4K Ultra HD, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge pour changer pour regarder le contenu en 4K.

Lorsque vous n'essayez pas de tirer le meilleur parti de la boîte pour vous aider à regarder des films et des émissions de télévision, vous pouvez l'utiliser pour faire d'autres choses, comme vérifier votre facture Sky ou modifier vos détails de paiement.

Pour vous assurer que vous utilisez la dernière version du logiciel, appuyez sur Accueil sur la télécommande, puis accédez à Paramètres > Infos système. Faites défiler jusqu'à Version du logiciel, puis jusqu'à Configuration. Sélectionnez Télécharger le logiciel et attendez la fin de la mise à jour logicielle - si une mise à jour est disponible. Une fois la mise à jour terminée, mettez la boîte Sky Q en veille pour que la mise à jour prenne effet.

Appuyez sur Accueil sur la télécommande, puis accédez à Paramètres > Parental > Tapez votre code PIN, puis faites défiler vers le bas et sélectionnez Modifier le code PIN. Tapez ici ce que vous voulez que le nouveau code PIN soit deux fois et il sera modifié.

Si vous avez oublié votre code PIN ou si vos enfants l'ont mis en veille (plus probablement le cas), vous pouvez le réinitialiser en appuyant sur le bouton Accueil de votre télécommande, en faisant défiler vers le bas jusqu'à Mon compte, puis en sélectionnant Réinitialiser le code PIN. Vous êtes alors invité à créer un nouveau code à 4 chiffres.

Accédez à l'écran d'accueil, puis faites défiler jusqu'à la section Aide. En faisant glisser ou en appuyant sur la flèche pour aller à droite, vous accédez à une page d'aide qui vous donnera des extraits vidéo d'une minute sur des domaines comme l'enregistrement, la lecture de musique ou la gestion des paramètres familiaux.

