Quest-ce que Sky Q, combien cela coûte-t-il et comment puis-je lobtenir?

Sky Q est le produit premium de Sky, désormais proposé comme option de facto pour les nouveaux venus sur Sky TV .

Les utilisateurs existants de Sky + peuvent passer à Sky Q à des tarifs réduits , et la société souhaite transférer tous ses clients vers la plate-forme. Mais quest-ce que Sky Q exactement? Que propose-t-il et pourquoi est-il différent des autres services de télévision payante?

Nous répondons à ces questions et plus encore ci-dessous, car nous vous donnons tout ce que vous vouliez savoir sur Sky Q.

Sky Q nest pas seulement un service, mais une famille complète dappareils. Il intègre un certain nombre déléments améliorés par rapport aux boîtiers Sky +, tout en offrant de nombreuses fonctionnalités que vous attendez de la société de télévision.

La gamme dappareils matériels Sky Q commence par un décodeur Sky Q 2 To haut de gamme conçu pour sasseoir dans le salon, un peu comme le boîtier Sky + HD moins spécialisé. Il existe également un deuxième décodeur principal, le boîtier Sky Q 1 To, qui a un disque dur plus petit et manque de certaines fonctionnalités (telles que la prise en charge Ultra HD), mais est une excellente alternative pour ceux qui ont un budget limité.

Il existe dautres appareils et moyens de se connecter également, avec une boîte Sky Q Mini pour étendre lexpérience Sky Q dans dautres pièces (en remplacement de Sky Multiroom), un routeur Internet Sky Q Hub, des applications Sky Q pour les appareils mobiles et une télécommande Sky Q Touch avec commande vocale (inégale). La télécommande a un pavé tactile, mais il existe également une version plus simple qui na que des flèches.

Le résultat est global, vous permettant de regarder ce que vous voulez, où vous voulez et quand vous le souhaitez.

La configuration actuelle de Sky Q nécessite une antenne parabolique connectée au décodeur 1 To ou 2 To.

La boîte principale Sky Q remplace la boîte traditionnelle Sky + ou Sky + HD sous votre téléviseur. Il offre un design mince et est donc plus compact que les boîtiers Sky + précédents.

Il y a deux boîtiers disponibles, le modèle 2 To étant le plus avancé avec 12 tuners TV, permettant d enregistrer jusquà six chaînes tout en regardant une septième (les autres sont utilisées pour dautres fonctionnalités, dont une réservée aux événements 4K UHD en direct). Il est également compatible avec 4K Ultra HD avec de nombreux contenus Sky Cinema, Sky Sports et TV disponibles pour visionner dans cette résolution. La prise en charge HDR ( High Dynamic Range ) est prévue, mais a été retardée .

La boîte de 1 To qui vous permettra toujours de stocker jusquà 500 heures de contenu Full HD et est également compatible avec 4K Ultra HD. Il y avait une autre boîte Sky Q de 1 To auparavant, mais elle nétait pas compatible Ultra HD.

De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées régulièrement, telles que la prise en charge du son surround Dolby Atmos . Netflix et Disney + sont désormais disponibles sur les deux boîtiers Sky Q (et les boîtiers Sky Q Mini). Vous pouvez soit vous abonner à Netflix ou Disney + via votre facture Sky (pour une intégration complète avec linterface Sky Q) ou utiliser un compte Netflix existant pour regarder via une application.

Un mode sans échec pour les enfants a également été ajouté qui vous permet de verrouiller nimporte quelle boîte Sky Q (y compris une mini, comme ci-dessous) dans la section Enfants de lécran de menu. Cela garantit que les enfants ne peuvent accéder au contenu qui leur convient que lorsque la boîte est dans ce mode.

Sky a initialement déclaré que la personnalisation de la page daccueil était également en cours, ce qui fonctionnera également avec les sports afin que vous puissiez choisir votre propre équipe de football, par exemple. Cela ne sest pas vraiment produit, mais linterface reflète vos habitudes de visionnage.

La boîte Sky Q Mini est votre passerelle pour visualiser le contenu Sky dans dautres pièces. Celui-ci se connecte à votre boîtier Sky Q principal, soit par Wi-Fi, soit via un réseau CPL, vous permettant dutiliser votre câblage électrique pour transporter les informations entre les boîtiers. La mise en réseau Powerline est intégrée sur tous les appareils Sky Q.

Il sert à deux fins. Tout dabord, il démarrera pour assurer une connexion stable entre les boîtiers lors de la diffusion vidéo en cas de baisse de la connexion Wi-Fi pour une raison quelconque. Cela fonctionnera également si vous êtes avec un fournisseur de services à large bande.

Ensuite, il est possible de transformer vos boîtiers Sky Q Mini en extensions Wi-Fi - des points daccès supplémentaires disséminés dans la maison. Cela utilise également la connexion CPL, mais ne fonctionnera que si vous disposez également de Sky Broadband et du routeur Sky Q Hub.

Vous avez un accès complet à toutes les fonctionnalités de Sky Q grâce à la mini-boîte, que ce soit la télévision en direct, regardez les enregistrements stockés sur les principales boîtes Sky Q ou consultez le contenu à la demande. Cependant, ils ne fonctionnent quen HD 720p, pas en Full HD ou 4K Ultra HD.

De plus, même si vous disposez dun boîtier Sky Q 2 To capable de lire du contenu 4K, les boîtiers Sky Q Mini ne peuvent toujours lire que des vidéos en Full HD.

La télécommande principale comprend le toucher, il y a donc moins de pression sur les boutons et plus de balayage pour vous aider à vous déplacer. Cest également une télécommande Bluetooth, il ny a donc pas besoin de ligne de vue, parfaite pour ceux qui veulent cacher la boîte Sky Q hors de vue.

Une nouvelle version de la télécommande vous permet également de choisir dutiliser les clics plutôt que les balayages et les commandes tactiles - elle est sélectionnable via les paramètres Sky Q. De nouvelles boîtes sont livrées avec la nouvelle télécommande.

Quelle que soit la version que vous possédez, il dispose dun microphone intégré, qui fonctionne avec la fonctionnalité de recherche vocale. En maintenant un bouton sur le côté de la télécommande, les clients peuvent rechercher des émissions et des films par le biais de commandes vocales, telles que "films de Tom Hanks avec cinq étoiles" ou "Liverpool game". Cela ne fonctionne pas parfaitement et nest certainement pas un patch, par exemple la reconnaissance vocale de Google Assistant ou dAlexa.

Il y a un routeur haut débit 802.11ac dédié pour sasseoir derrière Sky Q, bien que vous puissiez lutiliser avec dautres fournisseurs de haut débit. Comme tous les boîtiers Sky Q TV, ce routeur pour Sky Broadband intègre la mise en réseau CPL, vous pouvez donc utiliser le câblage secteur pour le connecter à vos appareils Sky Q ainsi que ses capacités Wi-Fi.

Vous pouvez également faire en sorte que lune des boîtes Sky Q agisse comme un point daccès Wi-Fi pour votre Sky Broadband. Si vous avez du mal à obtenir un signal à létage ou dans votre grotte, Sky Q devrait maintenant résoudre ce problème.

Lun des plus grands talents du système Sky Q est que vous pouvez regarder votre contenu dans différentes pièces et sur différents appareils. Cest grâce aux multiples tuners dans les décodeurs Sky Q qui vous permettent denregistrer et de partager du contenu dans la maison.

La boîte Sky Q Mini na pas besoin dêtre connectée à votre antenne parabolique, elle fonctionne sans fil (ou via la connectivité CPL), cest donc une solution de chambre parfaite. Il est intégré à la boîte principale, vous permettant de visualiser du contenu en direct ou enregistré, ainsi que de regarder des services de rattrapage et à la demande.

Il en va de même pour lapplication tablette / smartphone, vous permettant de visualiser dans différentes pièces, sur votre iPad ou tablette Android par exemple. Celui-ci utilise désormais lapplication principale Sky Go, après un changement de Sky qui a mis à niveau lapplication Sky Go et a conservé lapplication Sky Q distincte dorigine.

Sky Q fonctionnera sur jusquà deux tablettes ou smartphones et trois téléviseurs simultanément - vous pouvez le mettre à niveau vers quatre appareils mobiles si vous avez Sky Go Extra. Il enregistrera jusquà six chaînes à la fois, le tout grâce à ces 12 tuners TV dans la boîte de 2 To.

Vous pouvez non seulement regarder dans différentes pièces grâce à cet arrangement super connecté, mais vous pouvez faire une pause et reprendre ailleurs, un peu comme vous le pouvez sur la plupart des services de streaming.

Vous pouvez circuler dune pièce à lautre et regarder ce que vous voulez. Vous navez pas à faire passer des câbles autour de votre maison et à utiliser un blaster IR simplement parce que vous voulez regarder Sky à létage, car Sky Q est conçu pour faire exactement cela.

Tous les programmes enregistrés ne sont pas disponibles pour télécharger et visualiser hors ligne en raison de problèmes de droits, mais la grande majorité des émissions sont disponibles.

Sky Q est beaucoup plus axé sur limage que les plateformes Sky précédentes. Linterface principale a tout présenté clairement, comme On Demand, Recordings, TV Guide et plus en bas à gauche avec des images de contenu à droite.

La page daccueil vous donne intuitivement du contenu qui vous convient. Il affiche des émissions que vous navez pas eu la chance de terminer de regarder, vos derniers enregistrements, ainsi que dautres recommandations basées sur vos habitudes de visionnage. Ceux-ci incluent également les émissions Netflix ou Disney + si vous êtes abonné au forfait Ultimate On Demand de Sky .

Le sport peut maintenant être consulté via des matchs en direct ou en fouillant dans votre sport préféré et en recherchant ce qui est disponible de cette façon. Les émissions Ultra HD peuvent également être démarrées ou enregistrées à partir de là.

Une pression sur le bouton de la télécommande fait apparaître une barre latérale avec des applications disponibles rapidement, avec lintégration de choses comme des photos et des vidéos Facebook, ou une barre latérale pour accéder aux actualités de Sky Sports, par exemple. Vous pouvez également accéder à des applications comme Vevo, Spotify et YouTube. Vous pouvez également caster YouTube dans la boîte à partir dun appareil alors quil fonctionne également avec AirPlay, mais uniquement pour laudio - vous ne pouvez pas la vidéo AirPlay.

Le service 4K de Sky propose désormais un mélange sain dévénements sportifs en direct, diffusés via le tuner TV supplémentaire dédié, et à la demande et des émissions de télévision. Il y a beaucoup de films 4K à regarder si vous avez un abonnement Sky Cinema dans le cadre de votre forfait, tous disponibles pour visionner sur demande.

Des coffrets de séries sont également disponibles. Ils se téléchargent sur votre box, mais vous pouvez commencer à regarder peu de temps après le début du téléchargement en fonction de la vitesse de votre connexion haut débit.

Le Sky Store propose également du contenu Ultra HD, avec de nombreux blockbusters récents disponibles à la location.

Sky Q est disponible dans la boutique en ligne de Sky, à partir de 25 £ par mois pour une offre de 18 mois . Pour en savoir plus, lisez notre revue Sky Q: Lavenir de la télévision multi-pièces?