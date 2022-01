Les téléviseurs 2022 de Sharp destinés à l'Europe prendront en charge DTS:X

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - DTS a annoncé que DTS:X arrive sur la prochaine gamme de téléviseurs Sharp en Europe, grâce à un nouveau partenariat avec le fabricant de téléviseurs.

Selon DTS, DTS:X offre une "expérience audio vraiment immersive" à partir du contenu diffusé sur les haut-parleurs d'un téléviseur. Il est conçu pour les architectures SoC TV simple et double cœur et est rétrocompatible avec tous les contenus encodés DTS existants, y compris DTS:X et DTS-HD Master Audio à partir de disques Blu-ray et DTS Digital Surround. Il dispose également d'un décodeur haute efficacité pour le streaming de contenu et est compatible avec le DTS Virtual:X.

Maintenant que DTS s'est associé à Sharp, vous pouvez vous attendre à ce que la solution de son immersif DTS:X soit disponible sur le nouveau modèle de téléviseur Android 4K Ultra HD 70DN5EA , qui sera lancé en Europe en février 2022. De plus, DTS:X arrivera au Série EQ Android TV, lancée en mars 2022.

La série télévisée Sharp EQ Series commence à 650 £, arbore un design sans cadre et prend en charge HDR10, HLG et Dolby Vision avec une reproduction des couleurs 12 bits.

DTS a noté que DTS:X est un "must-have" pour les personnes qui souhaitent profiter pleinement d' IMAX Enhanced , qui a récemment fait ses débuts sur Disney+ . Il vous permet de regarder 13 films Marvel au format IMAX étendu (1,90:1). L'idée est qu'avec IMAX Enhanced, vous pouvez regarder un film en tant que réalisateur et directeur de la photographie destiné à le présenter au public dans les cinémas IMAX, le tout dans le confort de votre canapé.

Écrit par Maggie Tillman.