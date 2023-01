Les téléviseurs 2023 de Samsung seront disponibles en version OLED, Micro LED et Neo QLED.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé les téléviseurs qu'elle présentera au CES 2023, dont le coup d'envoi sera donné plus tard dans la journée.

La nouvelle gamme comprendra des modèles utilisant à peu près toutes les technologies de télévision imaginables, y compris le Neo QLED de Samsung, mais aussi l'OLED et le Micro LED. Ils seront disponibles tout au long de l'année 2023.

Neo QLED

La collection Neo QLED comprend des appareils aux résolutions 4K et 8K et sera alimentée par le processeur Neural Quantum du fabricant. Ce dernier combine un traitement 14 bits et un upscaling AI avec le rétroéclairage Mini LED pour fournir une image de style "tridimensionnel".

Les téléviseurs utilisent également la technologie d'apprentissage profond de l'IA pour appliquer des effets HDR aux images SDR, scène par scène. L'application de l'effet HDR aux images SDR n'a pas été particulièrement efficace dans le passé, mais Samsung affirme avoir réussi cette fois-ci.

Matter et SmartThings Zigbee sont pris en charge sur tous les téléviseurs Samsung haut de gamme cette année, avec un module dédié à une puce intégrée. Cela signifie que vous pouvez contrôler vos appareils domestiques intelligents directement à partir des nouveaux téléviseurs sans avoir besoin d'un dongle ou d'un hub séparé.

Micro LED

La gamme de téléviseurs LED Mico de Samsung comprendra de nouveaux modèles d'une taille comprise entre 50 et 140 pouces. Elle continuera à être modulaire, comme The Wall et les modèles de l'année dernière. Elle sera probablement encore extrêmement chère, étant donné que la technologie n'en est encore qu'à ses débuts.

Il n'en reste pas moins impressionnant, avec ses bords sans bords et sa luminosité extrême.

OLED

La gamme OLED 2023 de Samsung constitue peut-être une cible plus réaliste pour les consommateurs qui veulent des images incroyables sans pour autant braquer une banque.

Elle utilisera à nouveau la technologie Quantum Dot, et sera donc effectivement une OLED QD, et adoptera également le processeur Neural Quantum que l'on trouve dans les téléviseurs QLED mentionnés ci-dessus.

Il y aura plus de tailles d'écran cette année, avec des modèles de 55, 65 et 77 pouces. Ils seront chacun dotés du Samsung Gaming Hub pour accéder au cloud gaming Xbox Game Pass sans avoir besoin d'une console, d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz et de la certification AMD FreeSync Premium Pro, ce qui en fait un choix premium pour les joueurs.

Les prix et la disponibilité des nouvelles gammes de téléviseurs Samsung n'ont pas encore été révélés.

Écrit par Rik Henderson.