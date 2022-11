Les téléviseurs 2021 de Samsung sont équipés de Xbox Cloud Gaming et plus encore.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé qu'il apporterait Xbox Cloud Gaming, GeForce Now et d'autres services de jeux en nuage à ses téléviseurs 2021 à partir de la semaine prochaine.

Samsung a confirmé qu'il apporte des services de streaming de jeux aux anciens téléviseurs à partir de la semaine prochaine et tout au long du reste de l'année. Le Samsung Gaming TV Hub a d'abord été annoncé comme faisant partie de la gamme de téléviseurs et de moniteurs 2022, et ceux qui n'ont acheté qu'un nouveau modèle l'année dernière sont maintenant prêts à entrer dans l'action.

Une fois la mise à jour installée, les propriétaires de téléviseurs Samsung 2021 pourront connecter une manette de jeu compatible, puis se connecter à des sites tels que Xbox Cloud Gaming, GeForce Now, Amazon Luna, etc. Il n'y aura pas de Google Stadia pour des raisons évidentes - le service de streaming de jeux de Google disparaîtra en janvier 2023.

Pour ce qui est de la compatibilité des manettes de jeu, les personnes disposant d'une manette sans fil Xbox ou d'une PlayStation DualSense de rechange pourront certainement s'en servir. Compte tenu des services qui seront disponibles, l'une ou l'autre de ces manettes devrait également faire l'affaire.

Ceux qui s'abonnent au service Nvidia GeForce Now RTC 3080 pourront également diffuser du contenu jusqu'à 4K sur les téléviseurs Samsung compatibles, offrant ainsi une expérience de jeu encore meilleure.

La liste des modèles bénéficiant du nouveau streaming de jeux comprend les modèles "98QN90A, 32Q60A, et toutes les tailles des séries Q70A et AU8000", a déclaré Samsung à Pocket-Lint via un communiqué de presse. Si vous ne voyez pas la mise à jour bientôt, ne bougez pas. Elle arrivera bien assez tôt.

Écrit par Oliver Haslam.