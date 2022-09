Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le plus grand salon européen de l'électronique grand public est presque terminé et nous sommes rentrés au bureau après avoir vu plusieurs nouveaux produits clés et quelques concepts technologiques intéressants. Cependant, l'IFA 2022 n'a pas été comme ses prédécesseurs : il ne s'est pas concentré sur une nouvelle technologie de télévision, une nouvelle norme vidéo ou même une nouvelle tendance en matière d'appareils. Nous avons eu droit à un thème, comme toujours, mais qui était presque "anti-tech" cette fois-ci.

Le principal message que nous avons retenu du salon est que les entreprises continuent à faire de leur mieux pour créer de nouveaux produits, mais en tenant compte de l'avenir fragile de la planète dans les décisions de conception.

La "durabilité" n'était pas qu'un mot à la mode, elle était au cœur d'un essaim d'annonces. Même lorsque les entreprises n'avaient pas grand-chose de nouveau à dévoiler, elles étaient heureuses de promouvoir le caractère durable de leurs gammes existantes.

Prenez Samsung, par exemple, qui a passé la majeure partie de sa conférence de presse IFA d'une heure, non diffusée, à nous informer sur la façon dont ses machines à laver sur mesure utilisent l'IA pour produire des bulles plus petites afin de réduire la température nécessaire pour enlever les taches de sauce d'un torchon. Ou encore, pourquoi le fait de rendre tous ses appareils intelligents et connectés en Wi-Fi d'ici 2023 réduira à l'inverse la consommation d'énergie.

Le cynisme mis à part, l'entreprise a également mis en évidence quelques actions de l'industrie technologique qui répondent à ce problème et qui méritent vraiment l'autocollant "durabilité".

Prenons l'exemple de sa télécommande SolarCell, qui fournit automatiquement de l'énergie grâce à un éclairage minimal et, fait remarquable, grâce à des signaux radio Wi-Fi, ce qui évite de devoir remplacer les piles. Et, comme Samsung ouvre la licence à des tiers, d'autres entreprises pourraient suivre le mouvement avec des cliqueurs aussi respectueux de l'environnement.

En réduisant ce type de déchets avec un appareil de tous les jours qui n'a même pas besoin d'être rechargé par une source d'énergie conventionnelle, Samsung et ses partenaires résolvent deux problèmes en un : nous obtenons quelque chose de meilleur pour l'environnement et de plus pratique pour l'utilisateur. Nous n'aurons plus à chercher quelques piles AAA juste pour passer à Antiques Roadshow.

La société a également profité de son discours pour s'engager à fabriquer des appareils et des produits plus durables, ce que ses pairs ont également suggéré.

C'est peut-être là le véritable sens de la durabilité dans le monde de la technologie. Nous avons passé deux bonnes décennies à nous goinfrer de gadgets jetables, et si cela a permis à certaines entreprises de s'enrichir (voire de s'enrichir), cela n'a pas fait grand-chose pour les décharges ou les émissions de carbone qui émanent des usines de fabrication.

Ainsi, Samsung et d'autres semblent convenir que, même s'ils en ont grandement profité, il est peut-être temps d'arrêter de fabriquer des appareils audiovisuels que l'on doit remplacer tous les trois ans environ. Ou des téléphones. Ou des réfrigérateurs.

Dans cette optique, nous avons particulièrement apprécié le concept de la barre de son Beosound Theatre de Bang & Olufsen. Non seulement elle est conçue pour durer au moins 10 ans, mais elle présente un design modulaire qui permet de mettre à niveau et d'échanger différents éléments physiques.

Le processeur est déjà surdimensionné, de sorte qu'il est possible de procéder à des mises à jour logicielles plus poussées plus tard dans sa vie, et certaines unités à l'arrière peuvent être remplacées. Le panneau d'entrée source en est un bon exemple. Il dispose actuellement de ports HDMI compatibles avec l'eARC, mais si une nouvelle entrée est normalisée avant 2032, un nouveau module matériel peut simplement être inséré.

Naturellement, les enceintes sont plus naturellement adaptées à la longévité - en comparaison avec les téléviseurs, du moins - mais cette attention supplémentaire portée à l'aspect numérique du processus nous permet d'être plus attentifs aux produits que nous remplaçons.

Le réfrigérateur MoodUp de LG est un autre produit que nous avons vu et qui correspondait à un casier similaire. Certes, il est doté des derniers indices et certificats de faible consommation d'énergie, mais c'est son design qui nous a paru le plus "durable". Les panneaux LED à couleurs changeantes sur ses portes rendent le réfrigérateur plus adaptable aux tendances de l'amélioration de l'habitat. Ainsi, si vous souhaitez une toute nouvelle cuisine, vous pouvez modifier la façade du MoodUp pour qu'elle corresponde plutôt que d'échanger l'appareil entier.

Cela pourrait vous permettre de garder votre prochain réfrigérateur plus longtemps.

Il y avait beaucoup d'autres exemples aussi, de la part de la plupart des grands fabricants de technologie, et même si cela va inévitablement conduire à une augmentation des prix de détail pour couvrir le coût de moins d'appareils vendus, nous pensons que c'est une partie de la durabilité que nous pouvons tous soutenir.

Il est juste dommage que nous ayons tous dû prendre l'avion pour l'Allemagne, fouler des halls massifs et climatisés, et regarder des écrans géants et alimentés en électricité pour que l'idée nous vienne.

Écrit par Rik Henderson.