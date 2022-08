Samsung va proposer le contenu de LOTR : Les Anneaux du Pouvoir en 8K

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung s'est associé au service Prime Video d'Amazon pour proposer certains contenus du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir en 8K.

Il projettera un aperçu exclusif de 25 minutes de séquences des deux premiers épisodes dans son centre d'expérience Samsung 837 à New York aujourd'hui (25 août). Elle prévoit également de proposer du "contenu de série" 8K à visionner sur les téléviseurs Neo QLED 8K et les écrans Micro LED 8K "The Wall".

-

Une bande-annonce 8K exclusive sera également mise à disposition prochainement.

Le magasin de New York projettera le contenu personnalisé sur son mur vidéo LED de trois étages, tandis que d'autres éléments "créatifs" de The Rings of Power feront également leurs débuts sur les écrans numériques LED de Samsung donnant sur Times Square, Piccadilly Circus à Londres et la Piazza del Duomo de Milan.

"Des collaborations comme celle-ci marquent une étape majeure dans la mise en avant de la 8K - la technologie d'affichage la plus haut de gamme - pour les téléspectateurs", a déclaré Simon Sung, vice-président exécutif de l'activité d'affichage vidéo de Samsung.

"Pour la première fois, les fans pourront découvrir les images époustouflantes du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du pouvoir sur les téléviseurs Samsung Neo QLED 8K."

Le Seigneur des Anneaux : The Rings of Power sera diffusé en avant-première sur Prime Video le 2 septembre 2022.

squirrel_widget_237190

Écrit par Rik Henderson.