(Pocket-lint) - Samsung a annoncé et publié son nouveau Gaming Hub assez rapidement à la toute fin du mois de juin 2022, évitant le genre de longue attente que nous connaissons parfois pour les nouvelles fonctionnalités intéressantes.

Cela signifie que toute personne disposant d'un téléviseur Samsung 2022 peut désormais profiter de certaines fonctionnalités de jeu très intéressantes. Nous vous présentons ci-dessous tous les détails clés, ainsi que nos impressions d'utilisation.

Samsung a fait les choses en grand avec Gaming Hub - plutôt qu'une simple nouvelle application pour votre téléviseur, il s'agit d'une toute nouvelle section, accessible depuis le menu système où vous sélectionnez vos entrées. Cela signifie qu'elle héberge plusieurs applications et peut servir de page d'accueil pour tous vos besoins en matière de jeux.

Samsung affirme que 65 % de ses clients ont une console de jeux connectée à leur téléviseur Samsung, il est donc logique d'ajouter un endroit pour héberger toutes ces connexions.

Le grand ajout, cependant, est une gamme d'applications de streaming de Xbox et Google Stadia, pour vous permettre de jouer à une gamme de jeux sans avoir besoin d'une console en premier lieu. Vous pouvez accéder à chacune d'entre elles via le Samsung Gaming Hub avant de vous connecter et de jouer, le tout via le cloud.

Une fois que vous aurez accédé au Gaming Hub sur votre téléviseur ou votre écran, vous verrez apparaître une liste de suggestions de jeux basées sur ce que vous avez joué récemment et sur ce que vous aimeriez essayer. Vous pouvez connecter une manette via Bluetooth et laisser tomber la télécommande de votre téléviseur à ce stade.

Ces suggestions portent sur les services auxquels vous avez accès et proposent des jeux spécifiques dans ces bibliothèques. En dessous, vous aurez la possibilité d'accéder à la propre application de chaque service de streaming, et plus bas, il y a des listes sélectionnées en fonction du genre ou d'autres critères.

Cela signifie que vous disposez d'un catalogue des jeux disponibles, ainsi que des services sur lesquels ils fonctionnent. Lorsque vous ouvrez un jeu ou une application, vous devez vous connecter au service concerné pour prouver que vous êtes membre (du moins la première fois), après quoi vous pouvez charger le jeu.

Il y a quatre grands services sur Samsung Gaming Hub en ce moment - Xbox, Stadia, Nvidia GeForce Now et Utomik.

Chacun d'entre eux vous permet de diffuser un catalogue de jeux différent sur votre téléviseur, avec des paramètres et des benchmarks légèrement différents, ainsi que des bibliothèques divergentes, et vous pouvez les essayer si vous n'en avez jamais fait l'expérience auparavant.

Pour l'instant, Samsung n'a mis le Gaming Hub que sur ses téléviseurs intelligents 2022, c'est-à-dire les gammes QN900B, QN800B, QN95B, QN90B et Q60B.

Samsung nous a indiqué lors de notre essai qu'il envisageait d'apporter les options de streaming aux modèles plus anciens, mais ce n'est pas quelque chose qu'il garantit à ce stade, donc la façon la plus simple de garantir que vous pouvez y accéder est de prendre l'un des modèles ci-dessus.

Nous mettrons à jour la liste ci-dessus au fur et à mesure qu'elle s'étoffera, mais la page de Samsung détaillant Gaming Hub contiendra également tous les détails à venir.

La bonne nouvelle de nos essais avec le Samsung Gaming Hub est qu'il semble faire exactement ce qu'il dit sur l'étain - vous pouvez accéder à des services de streaming et, à condition que votre Internet soit à la hauteur, ils fonctionnent aussi bien qu'ils le devraient.

Nous avons joué à Halo Infinite via Xbox Cloud Gaming et avons été impressionnés par la faible latence de l'entrée de la manette, ce qui permet de jouer de la même manière que sur une console. Le seul inconvénient majeur est que vous êtes limité à 1080p pour le moment, quelque chose que vous pouvez détecter si vous êtes habitué à une Xbox Series X.

Cette limite de résolution augmentera avec le temps, selon Xbox, donc les choses ne peuvent que s'améliorer à partir de maintenant.

La connexion de votre manette est très facile via Bluetooth, et vous pouvez également utiliser des manettes non Xbox comme la DualSense de Sony, selon vos goûts. À partir de là, il vous suffit de choisir votre jeu, d'attendre qu'il se charge et de commencer à jouer.

Vous pouvez le faire en utilisant une connexion filaire ou Wi-Fi, bien que le filaire donne toujours des résultats plus stables pour réduire le risque d'artefacts et de pics de lag occasionnels, mais dans tous les cas, si vous avez entre 10 et 20 Mbps de vitesse, vous devriez pouvoir jouer.

Si vous avez un casque Bluetooth, vous pouvez également le connecter pour l'audio, ce qui est génial, même si pour l'instant votre microphone ne sera pas utilisé. Si vous pouvez accéder aux fonctions sociales comme sur n'importe quel autre appareil, Samsung et Xbox travaillent encore sur la possibilité de discuter avec vos amis. Vous entendrez leur voix, mais la vôtre sera coupée, à moins que vous n'utilisiez un autre kit, comme l'application Xbox sur votre smartphone.

Pour un premier essai, nous sommes très impressionnés par la fluidité du fonctionnement du Gaming Hub, et si vous avez un téléviseur compatible, vous devriez l'essayer - vous pourriez vous retrouver à la pointe du progrès en matière de jeu sans avoir à acheter le moindre kit supplémentaire.

Écrit par Max Freeman-Mills.