(Pocket-lint) - Samsung a dévoilé un nouveau Gaming Hub qui arrive en 2022 sur les téléviseurs Neo QLED 8K et 4K, les autres QLED et sa série de moniteurs intelligents. Il sera disponible à partir du 30 juin 2022 et inclura l'accès au Xbox Game Pass Cloud Gaming.

Le hub de la smart TV sera l'endroit où trouver tous les services de jeu, y compris Nvidia GeForce Now et Stadia également. Toutefois, c'est la première fois que les utilisateurs pourront accéder à une application Xbox dédiée et au service de cloud gaming directement sur un téléviseur.

Si vous disposez d'un abonnement Game Pass, il vous suffira d'une manette pour jouer à la centaine de jeux disponibles dans le service Xbox Cloud Gaming. Ils seront diffusés en continu sur le téléviseur, les codes de contrôle allant dans l'autre sens vers l'un des nombreux centres serveurs de Microsoft dans le monde.

Il en va de même pour GeForce Now et Stadia, bien que ces deux services soient déjà disponibles sur d'autres systèmes de télévision.

Pour accéder à Xbox Cloud Gaming, les joueurs auront besoin d'un téléviseur Samsung compatible, bien sûr, d'une manette, comme mentionné, et d'une adhésion à Xbox Game Pass Ultimate.

Pour un tarif mensuel unique, Xbox Game Pass Ultimate propose non seulement plus de 100 jeux à jouer sur le cloud, mais plusieurs centaines de jeux Xbox et PC à apprécier sans frais supplémentaires.

"Nous sommes en quête d'apporter la joie et la communauté du jeu à tout le monde sur la planète, et apporter l'application Xbox aux téléviseurs intelligents est une autre étape pour faire de notre vision une réalité", a déclaré le patron de Xbox, Phil Spencer.

"C'est pourquoi nous sommes ravis de nous associer à Samsung, un leader mondial des téléviseurs, pour mettre Xbox à la portée d'un plus grand nombre de joueurs. Travailler avec Samsung nous a permis d'offrir un meilleur accès aux jeux et d'accueillir de nouveaux joueurs dans notre communauté florissante."

Écrit par Rik Henderson.