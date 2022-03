Samsung S95B est le premier téléviseur OLED de la marque et arrive en avril

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung est enfin entré sur le marché des téléviseurs OLED, avec son premier modèle à venir en avril.

Le Samsung S95B élargit la gamme de téléviseurs de l'entreprise au-delà de QLED, LED et Mini LED. Il sera disponible dans des tailles d'écran de 55 et 65 pouces et dispose de la même technologie de processeur quantique neuronal que celle des modèles phares Neo QLED de la marque.

La fonctionnalité intelligente est fournie par le système propriétaire Tizen, tandis que Samsung Object Tracking Sound et Q-Symphony avec les technologies audio Dolby Atmos sont également à bord.

Il appelle la conception "LaserSlim".

Samsung est relativement en retard sur la fête OLED, ayant auparavant privilégié sa propre technologie d'affichage QLED pour les ensembles haut de gamme. Mais le succès de LG , Philips , Panasonic et Sony , qui proposent chacun des téléviseurs OLED depuis de nombreuses années, l'a clairement inspiré à élargir sa gamme.

Il n'y a pas encore de date exacte ni de détails sur les prix du S95B. Nous mettrons à jour lorsque cela sera possible.

Les derniers téléviseurs de Samsung dans sa gamme de style de vie seront également bientôt disponibles, y compris les 2022 Frame, Serif et Sero, ainsi qu'une nouvelle gamme 8K Neo QLED, avec les modèles 2022 QN900, QN800 et QN700.

Ces derniers ensembles utilisent le rétroéclairage Mini LED pour des niveaux de noir plus profonds et moins de fuite de lumière, ce qui se traduit par un contraste et des couleurs plus précis, de type OLED.

Écrit par Rik Henderson.