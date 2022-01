Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Au CES 2022, il ne faisait aucun doute que l'écran du téléviseur Micro LED de Samsung était époustouflant par son échelle, sa fidélité visuelle et sa présentation de ce qui se fait de mieux en matière de plage dynamique élevée (HDR). C'est l'avenir de la télévision.

Ensuite, nous avons appris quel devrait être le prix : plus de 100 000 $, potentiellement jusqu'à 150 000 $ (il n'y a pas encore de prix officiel, cependant, il est donc préférable de deviner au moment de la rédaction, sur la base des commentaires des initiés de l'industrie).

Alors, comment une télévision peut-elle justifier un prix aussi élevé qu'une voiture de sport ? Eh bien, parce que à peu près Micro LED de Samsung est la voiture de sport du monde de la télévision.

Tout d'abord: il suffit de regarder nos photos, prises lors de l'événement First Look de Samsung lors du CES 2022. La société coréenne avait réservé une salle de bal au Caesars Palace pour présenter sa gamme complète de téléviseurs, des panneaux Micro LED à ses plus grand public ( mais toujours haut de gamme) panneaux Neo QLED 4K et 8K , jusqu'à sa gamme de style de vie - y compris l' incroyable sans éblouissement The Frame 2022 .

Les téléviseurs sont notoirement difficiles à photographier, en particulier dans des environnements sombres avec plusieurs sources de lumière, mais ces panneaux Micro LED offrent des noirs profonds et des blancs percutants si épiques que c'est presque comme photographier une scène. Vous voyez comment les noirs continuent dans l'obscurité qui entoure le panneau ? C'est à quel point ces images sont riches - en fait, elles sont beaucoup plus riches en personne, il est presque impossible de les décrire sans se tenir devant l'une d'elles.

C'est le grand attrait de Micro LED : ses LED microscopiques, qui s'éclairent automatiquement par pixel d'affichage (comme le fait un panneau OLED, seule la Micro LED utilise un matériau inorganique), permettent un contrôle ultra précis de l'éclairage que rien d'autre sur le marché ne peut rivaliser. . Cela apporte également l'avantage de niveaux de noir ultra-faibles, encore une fois tout comme OLED, mais avec une luminosité de crête beaucoup plus élevée.

Mais revenons à la question : est-ce suffisant pour vous donner envie de vous séparer des six chiffres ? Eh bien, avouons-le, la plupart de la population mondiale n'aura jamais de telles sommes disponibles. Vraiment, le prix est indicatif du taux d'échec élevé dans le processus de production - ce qui signifie recommencer, un nouveau module et tout - et la taille énorme du panneau, avec la vitrine CES 2022 montrant le trio de 89-, 101- et 110- modèles en pouces. Même le plus petit est énorme, offrant une expérience entièrement immersive, car il n'y a aucune lunette (enfin, c'est un rapport écran/corps de 99,9%).

Le plus gros point à retenir, vraiment, est qu'avec de la pratique, Samsung sera en mesure de perfectionner sa forme d'art : le prix des micro LED devrait baisser à mesure que l'expérience et les processus de production de l'entreprise augmentent, et que la taille des panneaux se réduit pour être plus conforme à ce que la plupart des consommateurs sont après (c'est-à-dire des panneaux de 55 pouces et similaires).

En fin de compte, voir un téléviseur Samsung Micro LED en personne concerne le luxe de cette expérience, et non le scénario imaginaire d'en posséder un en ce moment. Mais quel régal visuel - et c'est formidable de voir Samsung s'engager dans ce format environ trois ans après avoir annoncé pour la première fois The Wall au CES 2019 .