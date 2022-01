Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il y a beaucoup à dire sur la reprise des événements en personne : sans le CES 2022, nous n'aurions pas pu voir le téléviseur The Frame 2022 de Samsung de nos propres yeux.

Et nous sommes très, très heureux de l'avoir fait : mais c'est un panel absolument époustouflant. Cela pourrait bien être notre choix du spectacle?

Pourquoi? Car la version 2022 de The Frame déploie un panneau antireflet qui est qualifié de « anti-éblouissant ». Cela a été certifié par UL Labs .

Ce n'est pas une exagération non plus : nous avons allumé la lampe de poche de notre téléphone sur le panneau et cela ne s'est pas reflété sur nous comme un miroir. Les lampes à proximité dans la salle d'exposition à huis clos de Samsung CES 2022 - où nous avons également été taquinés pour jeter un coup d'œil au prototype QD-OLED (le seul au monde en dehors du siège de Samsung) - n'a pas affecté The Frame non plus, tandis que les panneaux Neo QLED à proximité ont en effet réfléchi.

Donc pourquoi est-ce important? Le point de vue de Samsung est que vous pouvez afficher plus que la télévision sur un tel panneau. Vous pouvez mettre en place des œuvres d'art provenant de galeries, par exemple, et elles présenteront un véritable aspect semblable à une toile. C'est tellement authentique que vous voudrez tendre la main et toucher l'écran - c'est pourquoi il y a aussi un revêtement résistant aux empreintes digitales sur le panneau, pour garder les choses encore plus impeccables.

Nous pensons qu'il y a bien plus que cela, car un panneau anti-éblouissant dans un salon doté de grandes fenêtres et souffrant de la réflexion de diverses sources de lumière en bénéficiera clairement. Sans oublier que le panneau ici, à une résolution de 4K et prenant en charge 120 Hz, est un produit étonnant avec toutes les dernières normes en vigueur.

Pour être certifié anti-éblouissant, The Frame 2022 a dû passer des tests de seuil définis par UL, qui évaluent la réflexion, l'inconfort et le handicap, en définissant un indice d'éblouissement unifié (UGR) pour chacun. The Frame, clairement, a passé avec brio. C'est un panneau pas comme les autres que nous ayons jamais vu.

Cependant, à ce stade, Samsung n'a pas publié les numéros de modèle définitifs, mais vous pourrez acheter cette impressionnante télé dans des tailles allant de 32 à 85 pouces. Si vous avez l'occasion d'en voir un, nous vous encourageons vivement à le faire - c'est vraiment un exploit impressionnant d'avoir réussi.