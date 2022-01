Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a eu un CES 2022 relativement discret, mais il a tout de même annoncé quelques informations intéressantes, et The Freestyle compte certainement parmi ceux-ci - un mini-projecteur qui, selon Samsung, est idéal pour ceux qui veulent un appareil offrant de nombreux les fonctions.

C'est avant tout un projecteur, mais il existe également des capacités de haut-parleurs intelligents et des options d'éclairage. Il pèse 830 grammes et devrait donc être agréable et portable, bien qu'il nécessite un câble d'alimentation pour fonctionner (bien que vous puissiez choisir de le brancher sur une batterie), et avec un berceau de rotation à 180 degrés, vous devriez pouvoir le faire tomber et dirigez-le vers la plupart des surfaces pour un affichage.

Il peut créer un affichage d'une taille allant jusqu'à 100 pouces et aussi petit que 30 pouces si vous préférez. Cette image est en Full HD, donc en 1080p plutôt qu'en 4K, bien qu'à 899 $ en pré-commande, nous espérerions probablement une résolution plus élevée.

Pourtant, l'objectif ici est clairement la flexibilité, au point où Samsung propose même un adaptateur de prise pour vous permettre de brancher l'ensemble du sac dans une prise de courant - vous pouvez donc théoriquement l'installer au plafond de cette façon, tant que votre prise peut supporter son poids en toute sécurité.

Le Freestyle fonctionnera avec Bixby de Samsung ou, plus préférablement, Amazon Alexa, pour vous permettre d'utiliser les commandes de la maison intelligente et de l'assistant, tandis qu'il y a aussi un couvercle qui peut se clipser sur l'avant du projecteur pour à la fois le protéger et vous permettre d'utiliser le Freestyle pour l'éclairage.

Le projecteur est disponible en pré-commande dès maintenant, ainsi que divers accessoires, dont un étui et une base de batterie qui vous permet d'utiliser vraiment The Freestyle où vous voulez sans avoir besoin d'un câble d'alimentation.

