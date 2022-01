Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

LAS VEGAS (Pocket-lint) - Juste avant le coup d'envoi du CES 2022 - à la fois en personne et virtuellement - Samsung a dévoilé son actualisation de téléviseur 2022 pour les modèles Micro LED , Neo QLED et Lifestyle.

Au sommet de la pile se trouve le rafraîchissement Micro LED, qui comprend désormais un modèle de 89 pouces en plus des versions de 101 et 110 pouces. La micro LED est une entreprise passionnante car elle possède de très petites LED (25 millions d'entre elles, pas moins) qui s'éclairent automatiquement, de la même manière que l'OLED, sauf avec une luminosité de crête plus élevée.

Cela devrait permettre une qualité d'image optimale, avec la gamme 2022 capable d'un million de niveaux de luminosité et de niveaux de couleur pour une expérience ultime à plage dynamique élevée (HDR) - d'autant plus que la lunette a maintenant été presque entièrement coupée, avec un écran de 99,9%. rapport au corps pour cette conception.

Si, c'est-à-dire que vous pouvez vous en permettre une, ces énormes télés Micro LED coûteront très cher (lire plusieurs milliers), nous en sommes sûrs, bien que le prix reste à confirmer. Il est temps que Samsung intègre la technologie aux produits de consommation pour les acheter.

Le prochain dans la gamme est le rafraîchissement Neo QLED 2022, doté d'un processeur Neo Quantum pour offrir une cartographie de contraste plus avancée à l'aide du rétroéclairage. Les nouvelles télés seront capables de gérer l'éclairage sur 16 384 étapes - soit quatre fois celles des 4 096 de la génération précédente - ce qui devrait permettre une visualisation HDR plus efficace.

Les modèles Neo QLED ajoutent également le mode EyeComfort, conçu pour ajuster automatiquement la luminosité et la tonalité de l'écran à l'aide d'un capteur de lumière intégré en combinaison avec des cycles lever/coucher. C'est un peu comme l'écran True Tone d'Apple , adaptant les couleurs pour une vue plus équilibrée et confortable en fonction de la lumière ambiante environnante.

L'autre grande nouveauté est l'accent mis sur l'amélioration du son. Le système OTS (Object Tracking Sound) de Samsung a été amélioré, introduisant OTS Pro, qui intègre des haut-parleurs orientés vers le haut pour une scène sonore immersive améliorée avec un son aérien.

Le dernier du trio est constitué par les écrans Lifestyle de Samsung - le Frame, Sero et Serif - qui comprendront un nouvel écran mat avec des propriétés antireflet, antireflet et anti-empreintes digitales.

Aucun mot sur les prix ou la disponibilité pour l'instant, mais comme Samsung organisera une conférence CES 2022 - censée être pour ses écrans de nouvelle génération - attendez-vous à des informations complètes le mercredi 5 janvier après la conférence du soir du mardi 4 janvier.