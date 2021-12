Quest-ce que QD-OLED et en quoi va-t-il changer la télévision ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il existe un grand nombre de technologies de panneaux disponibles sur les téléviseurs haut de gamme modernes tels que OLED , QLED , Micro LED et maintenant, pour rendre les choses encore plus confuses, nous avons lavènement des téléviseurs QD-OLED.

Pour brouiller encore plus leau, Samsung appelle souvent les nouveaux panneaux « affichage QD », mais tout le monde lappelle QD-OLED, nous le ferons donc aussi.

Cette année, nous avons vu des ensembles fantastiques lancés par tous les principaux fabricants, mais vous vous demandez peut-être si cela vaut la peine dattendre de voir ce que QD-OLED apporte.

Dans cet esprit, nous avons donc cherché à savoir en quoi consiste cette nouvelle technologie et comment elle se compare à ses concurrents.

En termes simples, QD-OLED utilise des éléments de la technologie OLED et les combine avec des panneaux Quantum Dot dans le but de fournir le meilleur des deux mondes. Lobjectif est de fournir une luminosité de crête élevée avec peu ou pas de fuite de lumière, des noirs profonds et des couleurs vives.

La technologie est développée par Samsung, qui a toujours été un détracteur des technologies OLED en faveur des écrans QLED (Quantum Dot). Ce nest pas trop surprenant car le fabricant concurrent, LG , est le seul fournisseur de grands panneaux OLED sur le marché des téléviseurs.

Les panneaux OLED produisent les noirs les plus profonds possibles car les pixels peuvent séteindre individuellement, contrairement à un panneau LCD traditionnel qui fonctionne en faisant briller un rétro-éclairage (ou de nombreux rétro-éclairages) à travers une couche de pixels sur le dessus. Linconvénient est quils ne peuvent pas atteindre les mêmes niveaux de luminosité que les autres panneaux et sont également quelque peu sensibles à la rétention dimage ou au burn-in.

Les panneaux QLED excellent dans la précision des couleurs et sont donc souvent cités comme le meilleur choix pour un contenu HDR dynamique. Ils peuvent être plus lumineux que les panneaux OLED et ne souffrent pas de la même tendance au burn-in, mais ils ne peuvent pas obtenir les mêmes noirs profonds, donc le contraste global est réduit.

Dans les écrans QD-OLED, un panneau OLED est essentiellement utilisé comme rétro-éclairage et émet une lumière bleue à travers des points quantiques rouges et verts. Les points quantiques divisent chaque pixel OLED en trois sous-pixels - rouge, vert et bleu. Ceux-ci peuvent être combinés pour créer une lumière dun blanc pur ou utilisés dans dautres combinaisons pour obtenir des millions de couleurs.

Contrairement au filtrage LCD traditionnel, presque aucune énergie lumineuse nest perdue lors de la transformation de la couleur via des points quantiques. Cela signifie que les QD-OLED devraient pouvoir apparaître plus lumineux que les OLED actuels tout en conservant les niveaux de noir.

Samsung dit que ses téléviseurs 4K QD-OLED auront environ 8,3 millions de sources lumineuses contrôlables individuellement, ce qui permettrait un rapport de contraste de 1 000 000:1 et, à son tour, de meilleures performances HDR.

Samsung estime que QD-OLED offrira lune des représentations de couleurs les plus larges de ses écrans haut de gamme actuels. La marque sattend à un volume de couleur supérieur à 80% avec une plage de luminosité comprise entre 0,0005 nits de noir et 1000 nits de blanc de pointe.

Bien que nous ne le sachions pas avec certitude, le premier des écrans QD-OLED de Samsung devrait être dévoilé au CES 2022 en janvier. Les rumeurs disent que les panneaux devraient déjà être en production et que les décors pourraient atterrir chez les détaillants au cours du premier semestre 2022.

Il se murmure également que Sony envisage de lancer ses propres modèles QD-OLED en 2022, selon un article de Business Korea .

Encore une fois, personne ne le sait avec certitude, mais étant donné lintégration dune technologie OLED déjà coûteuse, nous ne pensons pas quelle sera bon marché.

Les premiers chuchotements suggèrent que les QD-OLED de Samsung seront initialement lancés dans les tailles 55 et 65 pouces, avec des modèles plus grands de 70 pouces apparaissant à une date ultérieure.

La meilleure supposition pour le moment est que les nouveaux écrans QD-OLED se situeront entre les offres QLED actuelles de Samsung et le compte bancaire de la marque détruisant les offres MicroLED.