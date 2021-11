Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le monde de la plage dynamique élevée, mieux connue sous le nom de HDR, est de plus en plus vaste. La version de Samsung, HDR10+, qui figure sur bon nombre de ses téléviseurs haut de gamme (parmi dautres marques) et ajoute une couche supplémentaire de métadonnées dynamiques, devrait obtenir une "extension de jeu" HDR10+ en 2022.

Cest une mise à jour importante pour la marque coréenne, qui cherche à adopter Dolby Vision Gaming, car les téléviseurs Samsung ne prennent pas en charge le format HDR de Dolby. Pour les joueurs en particulier, cette extension de jeu prendra en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le mappage de tons à faible latence, contribuant ainsi à améliorer lexpérience lors de la connexion de cette nouvelle Xbox Series X ou PlayStation 5 .

Le taux de rafraîchissement variable permettra non seulement au téléviseur de se synchroniser avec la fréquence dimages dynamique dun jeu - jusquà 120 Hz - mais linclusion dun mappage de tonalité à faible latence signifie que le temps de réponse peut sadapter rapidement aux changements rapides, garantissant des visuels HDR qui suivent avec laction en direct.

Il existe également un étalonnage HDR automatique, qui prend en charge la poignée de main entre lappareil et le téléviseur. Si vous avez déjà déplacé une console entre les entrées HDMI, par exemple, vous saurez quil y a une configuration HDR manuelle à chaque fois - où vous devez atténuer les symboles jusquà ce quils soient à peine visibles - que cette fonctionnalité éradique. Non seulement cela simplifie le processus, mais cela garantira que le contenu ressemble à ce que le créateur avait prévu.

Si tout cela vous semble familier, cest parce que HGiG - cest le groupe dintérêt pour les jeux HDR - propose à peu près les mêmes fonctionnalités, que Microsoft et Sony soutiennent, entre autres. Mais Samsung ne fait pas partie de ce consortium, cest pourquoi la marque coréenne doit créer ses propres fonctionnalités pour son propre format.

Cependant, avec un support limité pour HDR10+ à lheure actuelle - Dolby Vision est plus largement utilisé - si cette extension de jeu rassemblera un support suffisant est toujours en question.