Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé une nouvelle itération de The Wall, lécran modulaire mesurant plus de 1 000 pouces.

Le dernier écran de la série IWA est toujours destiné aux entreprises et aux propriétés commerciales - une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui espèrent lutiliser comme téléviseur sur le mur de leur manoir - avec des améliorations apportées aux couleurs de lécran et une réduction de son épaisseur.

Comme vous vous en doutez, Samsung na pas indiqué de prix pour lécran MicroLED, bien que nous sachions que ses LED sont jusquà 40 % plus petites que le modèle de lannée dernière, ainsi que linclusion dun nouveau processeur AI qui fonctionne pour éliminer le bruit et améliorer la qualité et le contraste.

Cela devrait conduire à une qualité dimage nettement améliorée sur lécran, avec la modularité lui permettant de changer entre différentes résolutions, telles que 8K à 16K.

Cela permet également aux propriétaires de lorganiser de différentes manières également - convexe, concave, incliné, accroché au plafond, monté sur les murs ou en forme de "L" - avec lécran offrant désormais un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 1600 nits de luminosité.

Essentiellement, cest le genre décran de premier plan que vous verrez probablement dans les aéroports, la publicité extérieure, les complexes de vente au détail, Samsung visant à élever ces énormes écrans commerciaux au niveau supérieur en introduisant la technologie MicroLED.

Il fait suite à la décision de lentreprise dinclure les écrans améliorés dans ses téléviseurs plus grand public pour 2021.

Au CES plus tôt cette année, il a annoncé un modèle MicroLED de 110 pouces encore ridicule, qui a ensuite été suivi par des éditions de 76 et 99 pouces – probablement juste assez raisonnables pour entrer dans certaines maisons. Et sinon, il y a toujours le reste des téléviseurs de style de vie de Samsung à explorer, qui comprend désormais The Frame , The Serif, The Sero, The Terrace et The Premiere.